Зеленский установил сроки призыва в ВСУ

 
Ексклюзивы
1/5
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
Просмотров: 1800
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Просмотров: 441
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
Просмотров: 1422
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Просмотров: 3672
Как чиновники учат украинский язык
Как чиновники учат украинский язык
Просмотров: 279
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Просмотров: 900
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
10 Просмотров: 2367
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Просмотров: 549
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1404
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Просмотров: 828
Фото
Все фото
32
3
3
3
8
&quot;Происходит немыслимое для страны двух Майданов&quot;: как в Одессе судили Сергея Стерненко
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
Годовое содержание Зеленского стоило украинцам более 30 млн
Годовое содержание Зеленского стоило украинцам более 30 млн
Топ-фигурант дела Приватбанка хотел бежать из Украины - самолет перехватили
Топ-фигурант дела Приватбанка хотел бежать из Украины - самолет перехватили
Украинского вице-премьера заметили на фотографиях с Кадыровым
Украинского вице-премьера заметили на фотографиях с Кадыровым
13 тыс. погибших и 25 тыс. раненых - итоги военной агрессии России
13 тыс. погибших и 25 тыс. раненых - итоги военной агрессии России
Видео
Все видео
Яхта Медведчука за $200 млн не попала под санкции - Бигус
Яхта Медведчука за $200 млн не попала под санкции - Бигус
СБУ объявила Шарию подозрение в государственной измене
СБУ объявила Шарию подозрение в государственной измене
Арестович в прямом эфире оскорбил украинских военных и женщин-политиков
Арестович в прямом эфире оскорбил украинских военных и женщин-политиков
Саакашвили депортировали в Польшу
Саакашвили депортировали в Польшу
Притула о политике: Я в игре
Притула о политике: Я в игре
Интервью
1/5
Выходом может стать видеорегистратор - автоюрист дал совет начинающим водителям
Выходом может стать видеорегистратор - автоюрист дал совет начинающим водителям
Просмотров: 243
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
1 Просмотров: 459
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1404
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
2 Просмотров: 729
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 522
Колонка
Юлія Ліпіч
Юлія Ліпіч
23 февраля 2021
1 Просмотров: 666
Усе компенсували
– Бити людей не можна. Але інколи буває – або ти б'єш фізично, або тебе морально. Спрацьовує інстинкт самозбереження, – ...
среда, 24 февраля 2021 20:44

Зеленский установил сроки призыва в ВСУ

  Комментировать
Зеленский установил сроки призыва в ВСУ
Призывные комиссии начнут работать 1 апреля и 1 октября. Фото: glavcom.ua

Президент Владимир Зеленский подписал указ о сроках проведения очередных призывов на срочную военную службу в 2021 году.

Призывники не будут служить на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно указу, в этом году увольнения в запас военнослужащих, выслуживших определенные сроки срочной военной службы, состоятся в апреле - июле и в октябре - декабре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Есть 3 сценария решения конфликта на Донбассе - эксперт

"В январе 2022 года будут освобождены военные, которые были призваны в июле 2020 (в связи с распространением на территории Украины Covid-19)", - говорится в документе.

Призыв на срочную военную службу произойдет в течение апреля - июня и в течение октября - декабря текущего года.

Призывные комиссии начнут работу 1 апреля и 1 октября. Подготовительные мероприятия к проведению призыва будут начаты 1 марта и 1 сентября.

"Проведение призыва на срочную военную службу в ВСУ обеспечивает соотношение доли военнослужащих-срочников доле военнослужащих по контракту 15: 85%. Так, доля срочников в общей численности войска с каждым годом будет уменьшаться", - говорится в сообщении.

Кабмин изменил положение о подготовке и проведении призыва украинцев на срочную военную службу. Изменения внесли также в принятии призывников на военную службу по контракту.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский установил сроки призыва в ВСУ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
февраля

Аэропорт назвали в честь римского рода

Начали строительство канала, который соединяет 2 океана

Никогда не работал ради денег: 10 советов от Стива Джобса

Украинский полковник попал в засаду и застрелился

Сегодня отмечают День болтуна и молчаливого мастера

Лотерейным выигрышем стала картина придворного художника

Узаконили рождение от троих родителей

Команданте подал в отставку

Союзники начали наземную операцию

Самое читаемое
Чемпионка по паддлбордингу поражает эротическими фотографиями
Чемпионка по паддлбордингу поражает эротическими фотографиями
9
 Просмотров: 20386
Украинка сравнила условия работы в Польше и Эстонии
Украинка сравнила условия работы в Польше и Эстонии
 Просмотров: 10323
Обольстительная Деми Роуз эротично изгибалась на полу
Обольстительная Деми Роуз эротично изгибалась на полу
4
 Просмотров: 9882
&quot;Чудо-женщина&quot; Галь Гадот удивила эротическим фото
"Чудо-женщина" Галь Гадот удивила эротическим фото
9
 Просмотров: 8109
Актриса поменяла &quot;Оскар&quot; на вибратор
Актриса поменяла "Оскар" на вибратор Просмотров: 6966
Политика
На сессии Харьковского горсовета произошла еще одна драка
На сессии Харьковского горсовета произошла еще одна драка Просмотров: 351
На связанный с Медведчуком нефтепровод наложили арест
На связанный с Медведчуком нефтепровод наложили арест Просмотров: 297
Чиновник сходил на акцию за Стерненка - потом уволился из ОП
Чиновник сходил на акцию за Стерненка - потом уволился из ОП 1 Просмотров: 1125
Кернес официально перестал быть мэром Харькова
Кернес официально перестал быть мэром Харькова Просмотров: 135
Президентский рейтинг Зеленского скатился ниже 25%
Президентский рейтинг Зеленского скатился ниже 25% 1 Просмотров: 1188
Больше всего комментируют
10
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
8
Первому человеку в Украине сделали прививку от коронавируса
6
Мендель вступилась за Зеленского по делу Стерненка - ее поймали на лжи
5
Под Офисом президента пройдет акция в поддержку Стерненко
4
"Мясник" против правозащитника - кто такие Жуков и Григоренко
Голосов: 5791
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть