Зеленский установил сроки призыва в ВСУ

Призывные комиссии начнут работать 1 апреля и 1 октября. Фото: glavcom.ua

Президент Владимир Зеленский подписал указ о сроках проведения очередных призывов на срочную военную службу в 2021 году.

Призывники не будут служить на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно указу, в этом году увольнения в запас военнослужащих, выслуживших определенные сроки срочной военной службы, состоятся в апреле - июле и в октябре - декабре.

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"В январе 2022 года будут освобождены военные, которые были призваны в июле 2020 (в связи с распространением на территории Украины Covid-19)", - говорится в документе.

Призыв на срочную военную службу произойдет в течение апреля - июня и в течение октября - декабря текущего года.

Призывные комиссии начнут работу 1 апреля и 1 октября. Подготовительные мероприятия к проведению призыва будут начаты 1 марта и 1 сентября.

"Проведение призыва на срочную военную службу в ВСУ обеспечивает соотношение доли военнослужащих-срочников доле военнослужащих по контракту 15: 85%. Так, доля срочников в общей численности войска с каждым годом будет уменьшаться", - говорится в сообщении.

Кабмин изменил положение о подготовке и проведении призыва украинцев на срочную военную службу. Изменения внесли также в принятии призывников на военную службу по контракту.



