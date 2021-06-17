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четверг, 17 июня 2021 10:50

Зеленский устал от правительства. Авакова могут уволить

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Зеленский устал от правительства. Авакова могут уволить
Аваков восьмой год руководит МВД. Фото: Getty Images

Осенью правительство во главе с премьером Денисом Шмыгалем могут отправить в отставку, чтобы заодно уволить министра внутренних дел Арсена Авакова, который восьмой год возглавляет МВД. Об этом сообщила "Українська правда".

"Я вижу какую-то эмоциональную усталость "первого" от всего Кабмина. На Банковой висит в воздухе, что осенью надо правительство перезагрузить, так как почти ко всем вопрос. И к Лазебной, и к Тарану, и к Абрамовскому и к прочим", - сказал один из топов "Зе!команды".

О том, что осенью могут "спровоцировать маленький правительственный кризис и снять Кабмин", говорят и в правительстве.

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Есть еще одна вещь, которая может подтолкнуть президента к перезапуску правительства - отставка всего Кабмина может стать наиболее реальным сценарием для увольнения Авакова.

По словам собеседников издания, руководителя МВД "давно хотят подвинуть", но сделать это непросто.

Во-первых, Аваков имеет "компромат на все политические силы страны". Во-вторых, выстроил серьезное лобби в парламенте. Речь идет о группе "За будущее", депутатов из "Доверия", "Слуги народа" и "Батькивщины".

В-третьих, Авакова, иногда из-за тупика, поддерживает старая элита, в том числе и представители крупного бизнеса.

При таких условиях министр внутренних дел позволяет себе при всех критиковать очередные санкции или закон об олигархах на заседаниях СНБО, откровенно раздражает новую команду. Кроме того, медийный и электоральный негатив от Авакова постепенно начинает уходить в минус самому Зеленскому, пишет издание.

В то же время собеседники, близкие к Авакову, убеждены - именно отсутствие реальной кандидатуры является главной причиной, почему Зеленский пока ничего не меняет.

20 мая на пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что если Андрея Антоненко и других фигурантов дела об убийстве Павла Шеремета обвинили незаконно, то он будет говорить об увольнении министра Авакова.

Антоненко выпустили из следственного изолятора под круглосуточный домашний арест 30 апреля. Решение принял Шевченковский районный суд города Киева.

Его арестовали в позапрошлом году в декабре. Выдвинули подозрение в причастности к убийству Шеремета.

Тогда Зеленский на брифинге в МВД заявлял: "Возможные убийцы сегодня задержаны. Многие ответы мы уже получили". На брифинге также делал заявления Аваков.

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17
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