Зеленский убрал видео, которое требовал террорист, и сделал новое заявление

Все переживали и следили за развитием событий, говорит президент. Фото: president.gov.ua

Со страницы президента Владимира Зеленского в Facebook исчезло видео, которое ранее он публиковал по требованию террориста.

В тоже время глава государства сделал заявление.

"Поздравляю всех, кто весь день боролся за освобождение людей в Луцке и фактически - за их жизни.

Мы все переживали и следили за развитием событий, нарабатывали планы и меняли их, учитывая ситуацию. Жизнь человека - важнейшая ценность. Мы не потеряли никого.

Сегодня родные и близкие могут занять всех, кто прострадал день в автобусе под прицелом. Терроризму нет места ни в одной стране", - написал президент.

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