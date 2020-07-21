Зеленский убрал видео, которое требовал террорист, и сделал новое заявление

Со страницы президента Владимира Зеленского в Facebook исчезло видео, которое ранее он публиковал по требованию террориста.
В тоже время глава государства сделал заявление.
"Поздравляю всех, кто весь день боролся за освобождение людей в Луцке и фактически - за их жизни.
Мы все переживали и следили за развитием событий, нарабатывали планы и меняли их, учитывая ситуацию. Жизнь человека - важнейшая ценность. Мы не потеряли никого.
Сегодня родные и близкие могут занять всех, кто прострадал день в автобусе под прицелом. Терроризму нет места ни в одной стране", - написал президент.
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21 июля утром в Луцке мужчина взял в заложники пассажиров автобуса "Берестечко - Красниловка". Злоумышленник заявил, что автобус заминирован. В Волынской области ввели оперативный план "Заложник".
Террорист опубликовал свои требования в Twitter, написал их на русском языке.
Около 21.40 правоохранители освободили заложников и задержали мужчину, который захватил пассажиров автобуса.
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