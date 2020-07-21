Террорист в Луцке опубликовал требования. В центр города подогнали БТР

Фото: p-p.com.ua

В центр Луцка, где мужчина захватил автобус с заложниками, подогнали бронетранспортер.

Также подъехал автобус с силовиками, пишет местный сайт "Під прицілом"

Театральную площадь и движение в центре города перекрыли.

Автобус "Берестечко-Красиловка" стоит посреди Театральной площади с разбитыми окнами. Внутри находятся люди.

Террорист, захвативший автобус, опубликовал свои требования в Twitter. Он написал их на русском языке.

Требует, чтобы руководители судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записали и выложили в Youtube заявления о том, что они - террористы в законе, сообщает "Конкурент"

Текст террориста в Twitter.

Завление террориста в Twitter