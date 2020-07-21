Террорист в Луцке опубликовал требования. В центр города подогнали БТР

В центр Луцка, где мужчина захватил автобус с заложниками, подогнали бронетранспортер.
Также подъехал автобус с силовиками, пишет местный сайт "Під прицілом"
Театральную площадь и движение в центре города перекрыли.
Автобус "Берестечко-Красиловка" стоит посреди Театральной площади с разбитыми окнами. Внутри находятся люди.
Террорист, захвативший автобус, опубликовал свои требования в Twitter. Он написал их на русском языке.
Требует, чтобы руководители судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записали и выложили в Youtube заявления о том, что они - террористы в законе, сообщает "Конкурент"
Текст террориста в Twitter.
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21 июля утром в Луцке неизвестный взял в заложники пассажиров автобуса "Берестечко-Красныливка". Злоумышленник заявил, что автобус заминирован.
В автобусе - 20 заложников. В Волынской области ввели оперативный план "Заложник".
В автобусе - 20 заложников. В Волынской области ввели оперативный план "Заложник".
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