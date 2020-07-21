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вторник, 21 июля 2020 21:45

Луцкого террориста задержали

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Правоохранители в Луцке задержали террориста Максима Кривоша, который захватил автобус с заложниками.

К автобусу во время спецоперации подъехал бронетранспортер. Ее проводили сотрудники Центу специальных операций "А" СБУ совместно с Национальной полицией.

Автор: Umn.ua
 
Автор: Umn.ua
 

Заложников освободили. Видео опубликовал министр внутренних дел Арсен Аваков.

По сообщению СБУ, освобождены 13 заложников, раненых нет. За медицинской помощью обращений не было.

"Благодаря спланированной антитеррористическим центром СБУ спецоперации "Бумеранг" правоохранителям удалось избежать жертв среди мирного населения. Установлено, что террористом является Максим Кривош, который пропагандировал экстремистские взгляды", - сообщили в ведомстве.

Видео задержания.

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21 июля утром в Луцке мужчина взял в заложники пассажиров автобуса "Берестечко - Красниловка". Злоумышленник заявил, что автобус заминирован. В Волынской области ввели оперативный план "Заложник".

Террорист опубликовал свои требования в Twitter, написал их на русском языке.

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Дата
21
июля

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