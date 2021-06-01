"Зеленский так же бездействует, как Турчинов и Порошенко в 2014-м" - Бессмертный

Роман Безсмертный: "В Украине должен появится украинский офицер, который не просто будет думать, что делать, а действовать". Фото: Тарас ПОДОЛЯН, Gazeta.ua

"В 2014-м в Украине была армия и оружие, но не было командиров, которые принимали нужное решение. Военные часто попадают в условия, когда необходимость проявить мужество и сказать: стреляем. Об этом в интервью журналу "Країна" сказал дипломат Роман Бессмертный.

"На языке права это звучит так: Международный вооруженный конфликт, возникший в результате агрессии Российской Федерации. Юридически - это война. В какой форме страна противодействует - только название процесса. Когда началась война, система управления сохранялась постсовкового. Искали форму. Сначала допустили большую ошибку. Перешли от Антитеррористической операции Януковича к Антитеррористической операции против Януковича. Просто безумие. Знаю, кто это "подсунул". Состоялась внешняя агрессия. Должны были быть запущены все механизмы: Закон "Об обороне Украины", Закон "О правовом режиме военного положения", задействованы Женевские акты (международные многосторонние соглашения, направленные на защиту жертв вооруженных конфликтов. - Gazeta.ua). В 2014 году в Украине не было чем противодействовать? Ложь. Армия была. Оружие было. Не было командиров, которые принимали соответствующие решения. У военных есть такое понятие как тревожный пакет. Он у каждого руководителя самостоятельной части лежал в сейфе. Он должен был его открыть, и совершить соответствующие действия без команды. К сожалению, этого не было сделано. В результате потеряно Крым. Началась война на Донбассе. Враг был уже в Донецке, а пограничные войска еще не имели оружия", - сказал дипломат.

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В 2014 году командование не справилось со своей функцией. Должно нести ответственность, считает Бессмертный.

"Часть военных выполнили свою присягу, противостояли, воевали и в Крыму, и на границе. Но это локальные стычки, которые не могли остановить врага. Надо было дать команду и запустить всю систему. Самый сложный вопросов: почему институционально машина не сработала. Делаю вывод: в Украине должен появится украинский офицер, который не просто будет думать, что делать, а действовать. Когда изменяет высшее руководство, кто-то должен сказать: принимаю командование на себя. Военные попадают в условия, когда факт и необходимость просто проявить мужество и сказать: стреляем. Турчинов и Порошенко допустили бездействие. Это же проявляет и Зеленский ", - подытожил дипломат.

Полное интервью читайте в следующем номере журнала "Країна".

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