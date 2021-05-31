Зеленский предложил новый формат переговоров

Зеленский хочет новую конструкцию переговоров. Фото: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать новый формат переговоров по Донбассу, Крыму и "Северному потоку-2".

По словам Зеленского, в новом формате можно было бы обсуждать не только вопрос об урегулировании российской агрессии на Донбассе и возвращении оккупированного Крыма, но и ситуацию с газопроводом "Северный поток-2".

"Там, в нормандском формате, речь не идет ни о Крыме, ни о трубе, ни о гарантиях безопасности. Нормандский формат и его темы в таком случае стали бы частью этой конструкции", - сказал Зеленский в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Нормандский формат - тип встреч в четырехстороннем формате (Украина - Германия - Франция - Россия), где обсуждаются вопросы о российской вооруженной агрессии против Украины. В начале января 2021 года в Берлине состоялась встреча советников лидеров стран "нормандского формата". На этих переговорах украинская сторона акцентировала внимание на вопросах безопасности и на усилении составляющей безопасности договоренностей. Украину на встрече представлял руководитель Офиса президента Андрей Ермак, Россию - заместитель руководителя Администрации президента Дмитрий Козак.