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четверг, 06 февраля 2020 15:05

Зеленский спорил со "слугой", ведущим телеканала Коломойского

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Зеленский спорил со &quot;слугой&quot;, ведущим телеканала Коломойского
Запись прослушанных разговоров монтировали на телеканале олигарха Коломойского, пишут СМИ.

Президент Владимир Зеленский сказал депутатам "Слуга народа", что ему точно известно, что запись разговоров премьер-министра Алексея Гончарука монтировали на компьютерах журналистов телеканала "1+1".

Об этом пишет "Українська правда" со ссылкой на собеседника во властной фракции.

На заседании фракции 6 февраля экс-гендиректор "1+1" Александр Ткаченко обратился к президенту с претензией из-за обысков в здании холдинга. Его поддержал депутат и ведущий "1+1" Александр Дубинский. Оба возмущались, что журналистов нельзя обыскивать.

На это Зеленский ответил, что имеет точную информацию, что к монтированию записей причастны журналисты канала. По его данным, запись монтировали на рабочих компьютерах.

На это Дубинский сказал, что людям все равно, кто записывал, а важно, что думает премьер-министр, и работа журналистов публиковать такие данные. Зеленский ему возразил.

"Зеленский сказал, что журналисты должны сами обратиться в СБУ и помогать следствию выяснить, кто ведет записи в режимных объектах. Президент намекал, что между работниками УГО и журналистами был сговор", - рассказал собеседник.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил журналисту, что СБУ сделала 25 выемок в Управлении госохраны, министерствах, многие прошли полиграф, следственный процесс продолжается.

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15 января вечером нардепы от "Слуги народа" Александр Дубинский, Максим Бужанский и Александр Куницкий искали в Кабинете министров премьера Алексея Гончарука, чтобы "заставить его уйти в отставку".

В "Слуге народа" считают обнародование записей против Алексея Гончарука провокацией группы Игоря Коломойского.

Президент Владимир Зеленский решил дать Алексею Гончаруку с правительством шанс работать дальше.

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