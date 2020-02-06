Зеленский спорил со "слугой", ведущим телеканала Коломойского

Запись прослушанных разговоров монтировали на телеканале олигарха Коломойского, пишут СМИ.

Президент Владимир Зеленский сказал депутатам "Слуга народа", что ему точно известно, что запись разговоров премьер-министра Алексея Гончарука монтировали на компьютерах журналистов телеканала "1+1".

Об этом пишет "Українська правда" со ссылкой на собеседника во властной фракции.

На заседании фракции 6 февраля экс-гендиректор "1+1" Александр Ткаченко обратился к президенту с претензией из-за обысков в здании холдинга. Его поддержал депутат и ведущий "1+1" Александр Дубинский. Оба возмущались, что журналистов нельзя обыскивать.

На это Зеленский ответил, что имеет точную информацию, что к монтированию записей причастны журналисты канала. По его данным, запись монтировали на рабочих компьютерах.

На это Дубинский сказал, что людям все равно, кто записывал, а важно, что думает премьер-министр, и работа журналистов публиковать такие данные. Зеленский ему возразил.

"Зеленский сказал, что журналисты должны сами обратиться в СБУ и помогать следствию выяснить, кто ведет записи в режимных объектах. Президент намекал, что между работниками УГО и журналистами был сговор", - рассказал собеседник.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил журналисту, что СБУ сделала 25 выемок в Управлении госохраны, министерствах, многие прошли полиграф, следственный процесс продолжается.

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15 января вечером нардепы от "Слуги народа" Александр Дубинский, Максим Бужанский и Александр Куницкий искали в Кабинете министров премьера Алексея Гончарука, чтобы "заставить его уйти в отставку". В "Слуге народа" считают обнародование записей против Алексея Гончарука провокацией группы Игоря Коломойского. Президент Владимир Зеленский решил дать Алексею Гончаруку с правительством шанс работать дальше.