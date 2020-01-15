Обнародование записей против Гончарука - это провокация Коломойского: партия "Слуга народа"

Гончарука "сливает" Коломойский. Фото: Фокус

В партии "Слуга народа" считают обнародование записей против Алексея Гончарука провокацией группы Игоря Коломойского.

На заседании как такового обсуждения обнародованных в Сети записей не было. Эту тему поднимали группа депутатов во главе с Александром Дубинским, сообщает LB.ua со ссылкой на источник в партии.

"Они попытались прокачать тему недоверия к премьеру, руки подняли чуть больше 10 депутатов. Другие это восприняли более как провокацию. Гончарука на фракции не было, он был в Офисе Президента", - сообщает источник.

"Это выглядит как спланированная провокация отдельной группы", - отмечают в партии.

На заседании фракции дискутировали об изменениях в регламент. Решили создать рабочую группу по доработке законопроекта.

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Ранее появились слухи об отставке премьер-министра Алексея Гончарука в связи со сливом в Сеть записей одного из заседаний Кабмина.