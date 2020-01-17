Зеленский: Гончарук работает дальше

Правильно будет оставить правительство во главе с премьером Гончаруком, говорит президент.

Президент Владимир Зеленский решил дать премьер-министру Алексею Гончаруку и его правительству шанс работать дальше.

Видео встречи главы государства с премьером опубликовал Офис президента.

"Во-первых, хочу поблагодарить вас за эту встречу.

Во-вторых, я получил от вас заявление сегодня об увольнении и, в связи с последними конфликтными ситуациями, или со скандалами, как угодно, скажем так, с очень неприятной ситуацией. Вы знаете, какое у меня к Вам личное отношение, и личное отношение к вашему молодому правительству.

Я подумал, и мне кажется, что так будет правильно, я решил дать вам шанс и шанс вашему правительству, если вы решите некоторые моменты, которые сегодня очень важны и очень волнуют наше общество", - сказал Зеленский.

Зеленский призвал Гончарука предложить новую концепцию зарплат в министерствах, ведомствах и государственных компаниях.

"Прошу вас, чтобы вы предложили Офису президента и мне лично новую концепцию заработных плат всех министерств, всех ведомств, заместителей министров и любых других государственных компаний, их руководителей и заместителей.

С пониманием, где мы живем с вами, и с понимаем тех или иных министров, где мы живем, в какой сложной ситуации, несмотря на их опыт, практику и даже несмотря на их, простите за такое словосочетание, рыночную цену", - обратился Зеленский.

Также президент заявил: будем прощаться с министрами, которые не готовы работать в предложенных финансовых условиях, даже если это будет тяжело.

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Президент Владимир Зеленский требует от правоохранительных органов за 2 недели установить причастных к записи разговоров во время встречи премьер-министра Алексея Гончарука, министров и представителей Нацбанка.