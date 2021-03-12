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пятница, 12 марта 2021 17:04

Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам

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Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Непонятно, Зеленский самом деле такой смелый или это очередное перераспределение влияния, говорит публицист. Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский сделал каскадный информационный удар по ряду персон, в частности олигархам. Об этом Gazeta.ua сказал публицист Сергей Руденко.

"После того, как Офис генерального прокурора начал уголовное производство по Януковича за подписание Харьковских соглашений, стало ясно, что следующим будет шаг в отношении депутатов. Которые голосовали за ратификацию этих соглашений.

Но согласно Конституции, народные депутаты, которые голосуют в сессионном зале, не несут уголовной ответственности за голосование.

Очевидно, Зеленский и Данилов хотели передать "привет" Ахметову, Коломойскому - поскольку Палица -, Андрею Деркачу с его сватом Владимиром Литвином. Среди тех, кто голосовал, - нынешний судья Конституционного суда Сергей Головатый, который вероятно претендует на должность председателя КСУ", - говорит эксперт.

То, что было поручено СБУ, вовсе не означает, что Ахметова, Литвина или Деркача, Палицу или Богословскую, Хомутынника и остальных привлекут к ответственности, считает публицист.

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"Речь идет об информационной войне. Поскольку Литвин борется за пост ректора Киевского национального университета. Конечно, как может бороться за пост ректора главного университета страны человек, который был пособником Януковича. Или как может председателем Конституционного суда стать человек, который также голосовал за ратификацию.

Как может Игорь Палица развивать партию "За будущее", когда он тянул Украину в прошлое. Состоялся каскадный информационный удар по нескольким персонам", - говорит эксперт.

Зеленский пытается превратить СНБО в дубину, которую все будут бояться, говорит Сергей Руденко.

"Что-то подобное было при Кучме, когда секретарем СНБО был Горбулин. Тогда Совбез был одним из центров принятия стратегически важных планов. Подобную силу СНБО пытался показать секретарь Евгений Марчук. А дальше до Турчинова орган был в спящем режиме.

Зеленский слизал у Саакашвили формулу, когда в Грузии в определенный день в определенное время люди ждали арестов, санкций. Теперь в Украине все ждут пятницы.

Президент Зеленский выглядит непрогнозируемым. Ни для своих партнеров, ни для врагов. Какая мотивация? По трем телеканалам понятно - хайпонул. Закрыли телеканалы, слава Богу, Зеленский получил дополнительные баллы. По санкциям против Медведчука, если у них есть данные, могли бы задержать его жену Оксану Марченко без какого-либо представления генпрокурора. Ничего этого не происходит.

Непонятно, Зеленский на самом деле такой смелый или это очередное перераспределение влияния. С одной стороны он вроде бы играет против пророссийских сил, медиа. С другой - есть дела Антоненко, Стерненка", - отметил публицист.

"Главный вопрос вчера на СНБО был - стратегия деоккупации Крыма. Эту тему Данилов почти не комментировал. Ее пока не обнародовали", - сказал Сергей Руденко.

Совет национальной безопасности и обороны поручил СБУ проверить на предмет государственной измены ратификацию 236 народными депутатами Харьковских соглашений 2010 года.

СБУ вместе с налоговой службой провели масштабные обыски сети заправок Glusco, которую связывают с кумом президента РФ Виктором Медведчуком.

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