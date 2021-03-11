Силовики проводят обыски сети заправок Медведчука - СМИ

СБУ проводит обыски сети заправок Glusco Виктора Медведчука. Фото: Униан

Служба безопасности Украины совместно с налоговой службой по всей стране проводят масштабные обыски сети заправок Glusco, которую связывают с кумом президента РФ Виктором Медведчуком. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

Ранее на сайте СБУ появилось сообщение о том, что правоохранительные органы разоблачили масштабную сделку с "теневой" реализации некачественных нефтепродуктов. Сумма неуплаты налогов составила 240 млн грн. Но названия организации ведомство не называло.

"В настоящее время проводится более 140 санкционированных обысков в 13 офисных помещениях, 7 нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и 2 отделах таможенного оформления", - сообщают в ведомстве.

Как пишет "УП", в рамках уголовного производства правоохранители задокументировали организацию масштабной противоправной схемы обращения и реализации некачественных нефтепродуктов. Установили, что таким образом организаторы сознательно уклонялись от уплаты налогов в госбюджет, чем нанесли ущерб в крупных размерах.

По данным издания "enkorr", обыски на Glusco происходят в соответствии с решениями следователя судьи Киевского районного суда Харькова Садовского К.С. от 26 февраля и 1 марта в рамках расследования уголовных производств, начатых 30 января 2019.

Правоохранителям и налоговой службе разрешено обыски и изъятие документов и оргтехники в ООО "Глуско Ритейл", с целью отыскания и изъятия вещей и документов, связанных с деятельностью ООО "Глуско Украина".

"У нас маски-шоу во всех офисах, заправках, нефтебазах. Пломбируют колонки и резервуары, отключают видеонаблюдения ", - сообщил собеседник, попросивший не называть его имени.

По его словам, идет выемка документации, компьютеров.

"Кое доходит до рукопашной", - рассказал свидетель.

Правоохранительные органы получили разрешение на доступ к журналам учета нефтепродуктов и других документов, подтверждающих факт наличия финансово-хозяйственных взаимоотношений, пишет издание. В частности складского хранения и отгрузки ГСМ из Российской Федерации; складских документов на горючее, которые выдавались в качестве подтверждения принятия топлива на хранение.

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2 февраля ввели санкции на 5 лет против соратника Медведчука Тараса Козака и его компаний, которые владеют телеканалами ZIK, "112 Украина" и NewsOne. Вещание телеканалов уже прекращено. 19 февраля СНБО ввела персональные санкции против пророссийского политика Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и ряда лиц, причастных к финансированию терроризма.