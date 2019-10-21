Зеленский с бизнес-партнером участвуют в расколе страны – Арьев

Арьев убежден, что эта история должна иметь последствия и для "шутников", и для подпевал, иначе последствия ощутит вся страна. Фото: eurosolidarity.org

В Украине сейчас реализуется технология раскола государства, к которому привлекли президента Владимира Зеленского.

На это обратил внимание народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев, комментируя выступление "95 квартала", в котором пошутили над поджогом дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Этот скандал разделил украинцев, отметил нардеп. Одни возмутились действиями "Квартала" и хора Веревки. Другим - которые называют Гонтареву виноватой - черный юмор понравился.

"И циничное "браво" от Коломойского подтверждает неслучайность этой насмешки. Одних объединяет справедливое возмущение, потому что для грязи использовали символ. Злорадство объединяет других - смотри, как их сделали еще раз", - пишет Арьев.

"Через хихи-хаха обществу пытаются навязать представление о "справедливости" без морали. Когда все средства хороши, когда стираются границы приличия и человечности для высвобождения инстинктов и примитивных рефлексий. Обесчеловечить и унизить одних при одновременном подъеме других. Стиль "Квартала" как раз тот: высмеивание и катарсис с пафосным посылом в конце. Именно таким образом делали большевики перед заходом в Украину в 1918-1920 годах, именно эти средства используются для создания внутреннего противостояния на нужной территории. Именно для этого берут не районный хор кислодрищенковской самодеятельности, а символический, основанный гетманом Скоропадским в 1918-м, в одно время с симфоническим оркестром и украинской Академией наук. И позор, что руководство символа не имеет смелости сказать "нет".

Мне вполне понятно, кто именно воспользуется ситуациями, когда одни не могут не возмутиться, а другие не могут нарадоваться. Таких историй становится все больше. Потому что это объединяет противоположные группы и углубляет трещину между ними. В нашем случае это приобретает формы, когда пророссийское население с пост-совком поднимают голову, а украинские и проевропейские граждане отказываются ее опускать. Опять происходят процессы, похожие на 2004 или 2013. И то, что вся история ассоциируется с президентом и его бизнес-партнером, является отягчающим, очень отягчающим обстоятельством. Так, они тоже участвуют в расколе. Настоящем, последовательно создающемся и глубоком, а не придуманном завсегдатаями соцсетей под лозунгом "Не нагнетай!" Поэтому, эта история должна иметь последствия и для "шутников", и для подпевал, если мы не хотим, чтобы другие последствия были для страны", - написал Арьев.

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19 октября в выпуске шоу "Вечерний квартал" студии "Квартал 95" комик Евгений Кошевой и женская часть национального хора имени Веревки высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Это сделали с помощью пародии на песню "Горела сосна, пылала". Гонтарева назвала номер "Квартала 95" и хора имени Веревки стыдом для всей страны. А олигарху Игорю Коломойскому номер очень понравился.