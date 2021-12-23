Зеленский руками Венедиктовой срывает избрание руководителя САП – Шабунин

Венедиктова работает генпрокурором с марта 2020 года. Ее кандидатуру парламенту предлагал президент Зеленский. Фото: president.gov.ua

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова не разместила объявление о заседании конкурсной комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом в четверг сообщил председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

По его словам, "подыграла" в этом глава комиссии Екатерина Коваль, делегированная депутатской группой "За майбутнє", которую связывают с олигархом Игорем Коломойским.

"Которая вместо того чтобы требовать от генпрокурора разместить объявление, попросила документы, которые уже есть у комиссии, результаты спецпроверки кандидатов. Весь абсурд в том, что эти сведения уже есть и у комиссии, и в Офисе генпрокурора. Кандидаты проходили спецпроверку еще весной.

Факт того, что документы у комиссии есть, вчера подтвердил и ее член Роман Куйбида", - сообщил Шабунин.

Активист предполагает, что Венедиктова может "долго искать" документы, они могут "затеряться или вообще исчезнуть".

Также предположил, что президент Владимир Зеленский действует вместе с олигархом Игорем Коломойским.

"Не Венедиктова, а Зеленский/Ермак руками своего генпрокурора и делегированного Коломойским председателя комиссии Коваль. Как думаете, в этой истории Зеленский играет вместе с Коломойским или Коломойский играет Зеленского?" - спрашивает Шабунин.

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21 декабря конкурсная комиссия по избранию руководителя САП, его заместителя и начальника пятого отдела прокуратуры проводила собеседования с финалистами конкурса. Это последний этап по отбору кандидатов. Комиссия должна была определить победителей. Однако к вечеру пятеро делегированных Верховной Радой членов комиссии отказались утверждать результаты. В начале декабря временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что процесс назначения нового руководителя САП должен быть завершен в этом году. Конкурс начался 25 января. В августе прошлого года Назар Холодницкий уволился с должности руководителя ведомства. Обязанности исполняет Максим Грищук.