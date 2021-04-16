Зеленский рассказал о разговоре с Макроном и Меркель (обновлено)

В этом месяце должна состояться встреча советников стран "Нормандской четверки", рассказал Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о разговоре с президентом Франции Еммануелем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

"У нас было две части встречи. Сначала с президентом Макроном, а потом подключилась, на связи была канцлер Германии.

Подключение Путина не было. Хотя я настроен, чтобы мы все в четырех подключились к вопросу безопасности ситуации на востоке Украины и деоккупации наших территорий", - сказал Зеленский на брифинге в Париже.

"Мы видим обострение ситуации. Только в этом году погибли 30 украинских военных. Большинство убийств были сделаны через снайперский прицельный огонь", - рассказал президент Украины.

"Что важно. Мы приближаемся к следующему заседанию N4. Оно возможно 19-го числа этого месяца. Будет заседание советников "Нормандской четверки". Прежде всего будут обсуждаться кластеры, сделанные немецкой и французским стороной с дополнениями Украины. Рассматривается также Россией. Все четыре страны подготовят приложения к этим кластерам - с чем согласны, с чем не согласны.

Кластеры - это пошаговое выполнение Минских договоренностей. 19-го числа советники будут согласовывать эти позиции. Хочется верить, что будет результат", - заявил Зеленский.

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Также Зеленский предложил Макрону подписать декларацию о поддержке вступления Украины в ЕС.

"Мы сделали декларацию, которую укладываем между партнерами, участниками Европейской Союза, где та или иная страна подписывает с нами декларацию, когда она поддерживает Украину в стремлении быть членом ЕС. Несколько стран уже подписали эту декларацию. Есть страны, которые сейчас знакомятся. Я рассказал детали этой декларации. Я предложил Франции также поддержать Украину.

Президент Макрон ознакомится с этой декларацией и предоставит свой ответ", - заявил глава государства.

"Касательно Франции, мы чувствуем поддержку в вопросе ПДЧ. Я бы хотел слышать конкретику, когда это возможно. В июне будет саммит НАТО, там мы услышим, есть ли такой сигнал и от каких конкретно стран", - сказал Зеленский о НАТО.

Из разных регионов РФ под видом контрольных занятий российские вооруженные силы наращивают войска вблизи государственной границы Украины - на севере, востоке и юге, заявлял главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Российский оккупант на Донбассе продолжает обстрелы, 13 апреля погиб украинский военный. Перед этим с минувшей субботы потеряли троих украинских воинов.