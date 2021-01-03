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Зеленский прячется за детьми, Путин слетел с катушек: 5 блогов недели

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Зеленский прячется за детьми, Путин слетел с катушек: 5 блогов недели
Самая большая ошибка Зеленского - кадровая политика, считает юрист Виктор Чумак. Фото: Рresident.gov.ua

Gazeta.ua предлагает пять блогов, которые были самыми популярными на этой неделе.

1. Для граждан Украины электроэнергия выросла на 100%. И газ поднимают на 40%. Помните, Владимир Зеленский пообещал 2 декабря 2019-го, что опустит тарифы? Так вот, соврал. Надо обещать не низкие тарифы, а работать над тем, чтобы у людей выросли доходы. Но Зеленскому проще обещать и потом не делать, считает общественно-политический деятель Борислав Береза.

2. Российские депутаты разрешили Роскомнадзору блокировать интернет-ресурсы, включая соцсети Facebook, Twitter и видеохостинг YouTube, если они "ограничивают важную информацию на территории РФ". Под "важной информацией" подразумевают пропагандистские свалки Симоньян. Осторожно, зона закрывается! Путин слетел с катушек. Итоги холодной войны пересмотрят: красно-коричневая пещера требует взять реванш, убежден российский публицист Александр Сотник.

3. Самая большая ошибка, просчет Зеленского - его кадровая политика. Кривая доверия к президенту пошла вниз с апреля. Тогда, когда уволил политиков, которых взял на первом этапе. Зеленский привел Ермака, Татарова, Венедиктову, Шмыгаля. Людей, которые зависимы от олигархов и которым не нужны реформы, сильный средний класс. Надеяться на перемены от этих людей - глупость, отмечает юрист Виктор Чумак.

4. Во время просмотра новогоднего поздравления Зеленского вспомнила речь Путина в 2014 году о том, что в Крыму российские солдаты будут прятаться за женщинами и детьми. Никогда не думала, что после всей боли, потерь и проявлений благородства, которые мы видели во время войны, в Украине появится президент, который по-путински будет прятаться за детьми, избегая честного разговора с народом, рассуждает психолог Лариса Волошина.

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5. Надо настаивать, что Минские договоренности недействительны. Их заключали под внешним принуждением. Шла Дебальцевская операция. А любой международный документ, заключенный под внешним принуждением, является недействительным. Нам стоит апеллировать к тому, что Украина будет выполнять взятые на себя обязательства в "нормандском формате". Где есть подписи Украины, стран гарантов и Российской Федерации. И нет упоминаний о ОРДЛО, - отмечает сопредседатель общественной организации "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

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Дата
03
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