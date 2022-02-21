Зеленский провел срочные переговоры с Макроном и Шольцем

Президент Владимир Зеленский после заседания Совета безопасности России провел срочные консультации с лидерами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем.
Зеленский в Twitter также сообщил, что созвал на сегодня срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за заявлений России о намерении признать оккупированные территории Донецкой и Луганской областей "независимыми республиками".
"В связи с заявлениями, прозвучавшими на заседании Совбеза РФ, провел консультации с Макроном и Шольцем и созвал СНБО", - сообщил президент Украины.
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Начало заседания СНБО назначили на 20:00. Повестка дня пока неизвестна.
Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин заявил, что сегодня примет решение о "признании независимости" так называемых ЛДНР - оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей.
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