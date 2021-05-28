Зеленский против олигархов: президент имитирует борьбу в собственных целях

"Деолигархизации используется Офисом президента Владимира Зеленского в чисто популистских целях", говорит Виталий Бала.Фото: "Детектор Медиа"

Законопроект об олигархах Офис президента Владимира Зеленского использует для популизма. А для преодоления влияния олигархов в Украине есть все необходимые законы. Такое мнение Gazeta.ua озвучил политолог Виталий Бала.

"Достаточно сделать демонополизацию. Деолигархизация используется в чисто популистских целях. Это должно нравиться людям, потому что апеллирует к негативным эмоциям."Есть плохие олигархи, а я классный, буду с ними бороться". Это имитация. Закон может стать фактором борьбы с оппозицией к власти", – говорит Бала.

Также добавляет: "Этот законопроект – путь в прошлое. В странах демократического мира вопрос олигархов вообще не стоит. Бизнес разделен с политикой, является система превентивных мер. Олигархом может стать только тот человек, который есть в ближайшем окружении власти".

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Все должны работать в равных условиях, чтобы не было олигархов, говорит Бала.

"СМИ у нас все дотационные, их финансируют. Никто не захочет потом держать телеканалы, если не будет "простых" денег за счет государства. То же касается политических партий. Надо не дать крупным бизнесменам, которые дружат с властью, иметь льготы. Нужна политическая воля высшего руководства. Но нельзя запретить законом, чтобы какой-то конкретный бизнесмен не мог чего-то делать. Это нарушает Конституцию", – говорит политолог.

Издание ZN.UA опубликовало подробности законопроекта об олигархах, который анонсировал президент Владимир Зеленский. После публикации СМИ, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что эти нормы не являются текстом законопроекта об олигархах. Якобы документ еще не готов. Издание ZN.UA, которое писало о законопроекте, назвало Подоляка лжецом.