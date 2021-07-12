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понедельник, 12 июля 2021 10:43

Зеленский просит внеочередно созвать Раду

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Зеленский просит внеочередно созвать Раду
Среди вопросов, которые предлагает рассмотреть Зеленский - легализация медицинского каннабиса. Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский просит председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова созвать внеочередное заседание парламента. Письмо опубликовал в понедельник народный депутат Алексей Гончаренко.

Президент попросил включить в повестку дня законопроекты о:

реформировании предприятий оборонно-промышленного комплекса;

криминализации контрабанды товаров;

регулировании оборота конопли в медицинских целях и научной деятельности;

проекте изменений в Налоговый кодекс о налогообложении предпринимательской деятельности электронных резидентов;

совершенствовании деятельности Антимонопольного комитета.

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На прошлой неделе президент ветировал законопроект о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей.

Депутаты приняли конкурирующие между собой поправки, объяснил представитель президента.

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12
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