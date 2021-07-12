Зеленский просит внеочередно созвать Раду

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Депутаты приняли конкурирующие между собой поправки, объяснил представитель президента.

На прошлой неделе президент ветировал законопроект о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей.

проекте изменений в Налоговый кодекс о налогообложении предпринимательской деятельности электронных резидентов;

регулировании оборота конопли в медицинских целях и научной деятельности;

Президент попросил включить в повестку дня законопроекты о:

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