Зеленский просит внеочередно созвать Раду

Президент Владимир Зеленский просит председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова созвать внеочередное заседание парламента. Письмо опубликовал в понедельник народный депутат Алексей Гончаренко.
Президент попросил включить в повестку дня законопроекты о:
реформировании предприятий оборонно-промышленного комплекса;
криминализации контрабанды товаров;
регулировании оборота конопли в медицинских целях и научной деятельности;
проекте изменений в Налоговый кодекс о налогообложении предпринимательской деятельности электронных резидентов;
совершенствовании деятельности Антимонопольного комитета.
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На прошлой неделе президент ветировал законопроект о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей.
Депутаты приняли конкурирующие между собой поправки, объяснил представитель президента.
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