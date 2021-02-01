Зеленский прокомментировал скандальную публикацию их разговора с Трампом

Президент добавил, что был" немного " зол на Трампа, но главным приоритетом считал отношения с США. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский не считает, что 45-й президент США Дональд Трамп давил на него. Украина, хоть и меньше Америки, но она – независимая страна, которая доказала это, в частности, защищая свои территории от РФ.

Во время интервью для Axios на американском канале HBO Зеленский заявил, что его обижало, когда СМИ писали о давлении Трампа.

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"Я бы никогда не сказал, что он давил. Неприятность одна была - публикация нашего разговора. Я бы такого не допустил. Не важно, о чем мы говорили. Это 1-й серьезный разговор между двумя президентами, стратегическими партнерами. Никто из нас не имел права публиковать такие вещи", – сказал он.

Президент добавил, что был "немного" зол на Трампа, но главным приоритетом считал отношения с США.

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В июле 2019 года Трамп позвонил Зеленскому, дабы поздравить с победой "Слуги народа" на парламентских выборах. Этот разговор стал ключевым в истории крупного политического скандала, разразившегося в Соединенных Штатах. Трамп якобы настойчиво рекомендовал Зеленскому начать расследование относительно деятельности сына Джо Байдена.