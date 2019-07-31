Зеленский призвал мэра города продать свой автомобиль

Зеленский поставил чиновника на место. Фото: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский предложил и.о. мэра Смелы Виктору Федоренко продать свой автомобиль и оплатить часть долга города за тепло.

Зеленский спросил Федоренко, какая у него машина. Федоренко ответил, что Toyota. После этого президент посоветовал чиновнику продать автомобиль и погасить часть долга. "Никто не сорвет отопительный сезон в Смеле", – подчеркнул украинский глава сказал во время совещания в Черкассах, сообщают "Буквы".

Во время выступлений секретарь горсовета Смелы Федоренко и отстраненный мэр города Алексей Цибко перекладывали друг на друга ответственность за задолженность за теплоснабжение.

Впоследствии выяснилось, что население Смелы платит за услуги ЖКХ, при этом город имеет задолженность, поскольку городские власти взяли на себя долги предприятия "Смелаэнергоинвест" и не могут справиться с оплатой.

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Владимир Зеленский 31 июля прибыл с рабочим визитом в Черкассы, чтобы проверить ход реконструкции аэропорта.