Зеленский призвал мэра города продать свой автомобиль

 
Ексклюзивы
1/5
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 468
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 1647
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 1953
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2736
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 666
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 999
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 6093
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5761
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 1215
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3645
Фото
Все фото
4
5
9
6
4
Впервые показал лицо сына: Зеленский посетил &quot;Лигу смеха&quot; со всей семьей
Впервые показал лицо сына: Зеленский посетил "Лигу смеха" со всей семьей
В Трускавце стартовала школа депутата для &quot;слуг народа&quot;
В Трускавце стартовала школа депутата для "слуг народа"
Верховная Рада помолодеет на 7 лет. Кого мы выбрали
Верховная Рада помолодеет на 7 лет. Кого мы выбрали
Пресс-секретарь Зеленского показала фото без макияжа
Пресс-секретарь Зеленского показала фото без макияжа
Бородатый и носит девушек на руках: от &quot;Слуги народу&quot; в Раду проходит пауэрлифтер
Бородатый и носит девушек на руках: от "Слуги народу" в Раду проходит пауэрлифтер
Видео
Все видео
Зеленский призвал мэра города продать свой автомобиль
Зеленский призвал мэра города продать свой автомобиль
Ляшко объединяется с Кличко для борьбы с "зеленой чумой"
Ляшко объединяется с Кличко для борьбы с "зеленой чумой"
Кличко - Зеленскому: Как-то неудобно за таких "ньюсмейкеров", как Богдан
Кличко - Зеленскому: Как-то неудобно за таких "ньюсмейкеров", как Богдан
Новый парламент может изменить состав ЦИК - Слипачук
Новый парламент может изменить состав ЦИК - Слипачук
"Шеф, давай что-то учудим. Я готов" - НАБУ опубликовало записи разговоров судей Окружного суда
"Шеф, давай что-то учудим. Я готов" - НАБУ опубликовало записи разговоров судей Окружного суда
Интервью
1/5
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 468
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 6093
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1017
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2718
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1233
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
29 июля 2019
1 Просмотров: 1791
Лімбурзький сир
— Батьку, я у провінції Лімбург, — каже донька-десятикласниця телефоном. Що тобі привезти? Не сумніваюся ні секунди. ...
среда, 31 июля 2019 23:56

Зеленский призвал мэра города продать свой автомобиль

  Комментировать
Зеленский призвал мэра города продать свой автомобиль
Зеленский поставил чиновника на место. Фото: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский предложил и.о. мэра Смелы Виктору Федоренко продать свой автомобиль и оплатить часть долга города за тепло.

Зеленский спросил Федоренко, какая у него машина. Федоренко ответил, что Toyota. После этого президент посоветовал чиновнику продать автомобиль и погасить часть долга. "Никто не сорвет отопительный сезон в Смеле", – подчеркнул украинский глава сказал во время совещания в Черкассах, сообщают "Буквы".

Во время выступлений секретарь горсовета Смелы Федоренко и отстраненный мэр города Алексей Цибко перекладывали друг на друга ответственность за задолженность за теплоснабжение.

Впоследствии выяснилось, что население Смелы платит за услуги ЖКХ, при этом город имеет задолженность, поскольку городские власти взяли на себя долги предприятия "Смелаэнергоинвест" и не могут справиться с оплатой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Я шо, памятнік?" – Зеленский не принял подарок

Владимир Зеленский 31 июля прибыл с рабочим визитом в Черкассы, чтобы проверить ход реконструкции аэропорта.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский призвал мэра города продать свой автомобиль». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Как Нью-Йорк встречал мигрантов в конце XIX в. - подборка фото
Как Нью-Йорк встречал мигрантов в конце XIX в. - подборка фото
24
 Просмотров: 65053
Ярош принял неожиданное решение относительно своей армии
Ярош принял неожиданное решение относительно своей армии 14 Просмотров: 52670
Матиос сделал неожиданное заявление об отравлении Ющенко
Матиос сделал неожиданное заявление об отравлении Ющенко 2 Просмотров: 47386
Отрезанными головами играли в футбол: шокирующие кадры бунта в тюрьме (18+)
Отрезанными головами играли в футбол: шокирующие кадры бунта в тюрьме (18+)
5
 Просмотров: 46018
Польское правительство издало распоряжение относительно украинского языка
Польское правительство издало распоряжение относительно украинского языка
 Просмотров: 27929
Политика
Ляшко объединяется с Кличко для борьбы с "зеленой чумой"
Ляшко объединяется с Кличко для борьбы с "зеленой чумой"
 Просмотров: 720
Кравчук дал будущим нардепам хитромудрый совет
Кравчук дал будущим нардепам хитромудрый совет Просмотров: 1044
Зеленский пообещал разобраться с главным прокурором Черкасской области
Зеленский пообещал разобраться с главным прокурором Черкасской области Просмотров: 1188
Международные наблюдатели подтвердили, что МВД обеспечило честные выборы – эксперт
Международные наблюдатели подтвердили, что МВД обеспечило честные выборы – эксперт Просмотров: 45
Аннексия Крыма: СБУ проверяет причастность Портнова
Аннексия Крыма: СБУ проверяет причастность Портнова Просмотров: 882
Больше всего комментируют
33
Порошенко о школе ЗЕдепутатов: Можно превратить их только на подручных Чечетова
14
Ярош принял неожиданное решение относительно своей армии
7
Вместо парада 24 августа будет Шествие достоинства
5
"Что-то страшное приближается для плохих людей" - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча
4
Россия раздает недействительные паспорта
Голосов: 8369
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua