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среда, 31 июля 2019 14:50

Президент прилетел в Черкассы на вертолете

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Автор: zmi.ck.ua
  Глава государства побывал на территории черкасского аэропорта, где продолжаются работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы
Глава государства побывал на территории черкасского аэропорта, где продолжаются работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы

31 июня в Черкассы на вертолёте прилетел Президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства побывал на территории черкасского аэропорта, где продолжаются работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы, пишут Zmi.ck.ua.

К Зеленскому пропустили только журналистов и должностных лиц по списку, прошедших проверку на наличие опасных предметов.

"Я извиняюсь, так когда достроят аэропорт?", - спросил Зеленский во время презентации плановых мероприятий.

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На этом президенту ответили, что необходимо два года и 750 млн грн.

Президент Владимир Зеленский будет контролировать не только свой Офис. В его распоряжении - парламент, Кабинет Министров и силовой блок. В отношении судов тоже не стоит питать иллюзии - судебная система неоднократно доказывала гибкость позвоночника. Для полноты картины президенту осталось заручиться поддержкой мэров и местных советов. Также достичь взаимопонимания с олигархами. Соглашение реалистично. Пока легитимность нового президента высока, открыто воевать с ним - проигрышная стратегия. Законодательные вожжи остаются в руках президентского Офиса. Ни одна финансово-промышленная группа блокирующего пакета не имеет.

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