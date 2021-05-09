Зеленский присвоил украинкам звание мать-героиня

Зеленский подписал указ ко Дню матери. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский удостоил звания Мать-героиня 1019 украинских женщин.

Соответствующий указ президент подписал в воскресенье, 9 мая, в День матери. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Звания за образцовое воспитание детей и обеспечение условий для их всестороннего развития получили матери, воспитавшие до восьмилетнего возраста пятерых и более детей.

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В частности, были отмечены 49 жительниц Винницкой области, 145 - Волынской, 33 - Днепропетровской, 13 - Донецкой, 50 - Житомирской, 32 - Закарпатской, 21 - Запорожской, 54 - Ивано-Франковской, 5 - Киевской и 15 - города Киева.

Также звания удостоены 5 жительниц Кировоградской области, 9 - Луганской, 115 - Львовской, 12 - Николаевской, 76 - Одесской, 27 - Полтавской, 87 - Ровенской, 18 - Сумской, 54 - Тернопольской, 23 - Харьковской, 9 - Херсонской, 41 - Хмельницкой, 27 - Черкасской, 77 - Черновицкой и 22 - Черниговской области.

Считают, что традиция всемирного празднования Дня матери зародилась в США накануне Первой мировой войны. Но идея появилась еще раньше и принадлежит американской пацифистци Джулии Уорд. В 1870-х она собирала в Бостоне массовые митинги по этому поводу, но власть не обращала на них внимания. Отмечать его официально в Украине начали с 1999 года.