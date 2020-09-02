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среда, 02 сентября 2020 21:06

Зеленский превращается в худшую копию Януковича - Лерос

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Зеленский превращается в худшую копию Януковича - Лерос
Президент Зеленский показывает хамское поведение, говорит Лерос. Фото: @sluganarodu.official

Президент Владимир Зеленский с момента получения должности очень сильно изменился. Об этом сказал исключенный из фракции "Слуга народа" народный депутат Гео Лерос.

"Человек, в период с начала каденции, за полгода настолько сильно изменился. И он еще больше трансформировался за этот короткий отрезок времени - начиная с февраля по сентябрь.Мы видим это в эфирах. Поднимите записи того, как он появляется к журналистам.

С самого начала все равно было некоторое уважение к журналистам, когда к нему подходили, задавали вопросы. Когда какие-то брифинги. Сейчас он превращается в худшую копию Януковича. Когда к нему подходят, задают вопросы: "Это не агитация, когда вы с брендом "Слуги народа" ездите сейчас по регионам перед выборами?". А он просто по-хамски отвечает журналистке: ну это ваше мнение, я не должен отвечать", - сказал Лерос в эфире Hromadske.

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Нардеп рассказал о том, что обратился к правоохранителям из-за того, что Зеленский обвинил его во взяточничестве.

"В Национальную полицию написал. Попросил разобраться о факте: кто мне давал взятку или кому я предлагал. И открыть на основе этого уголовное дело и допросить президента.

Потому что так получается, что президент становиться человеком, который выдает на право, налево какие-то случайные заявления. Унижает, оскорбляет людей. Это высшее должностное лицо в государстве" , - сказал Лерос.

Также нардеп заявил о "попытке узурпации НАБУ Офисом президента".

1 сентября фракция "Слуга народа" в Верховной Раде исключила народного депутата Гео Лероса из своих рядов.

Этому предшествовало выступление Лероса с трибуны парламента. Нардеп обвинил президента Владимира Зеленского в сговоре с олигархами и коррупции.

На следующий день Зеленский назвал Лероса предателем.

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