Зеленский назвал Лероса предателем

Зеленский была не многословным, когда его спросили о Леросе. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский назвал исключенного из фракции "Слуга народа" народного депутата Гео Лероса предателем. Об этом он заявил на брифинге в Харьковской области.

На вопрос "Гео Лерос заявил, что его исключили из фракции по вашему приказу. Как вы на это отреагируете?" Зеленский ответил:

"У меня нет никаких приказов. У меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны. Мне все равно, из какой они партии. Я достаточно ответил?"

На вопрос: "А как вы ответите на критику? Гео Лерос сказал о коррупции" Зеленский ответил:

"До свидания, спасибо".

После этого вопроса Зеленский покинул брифинг.

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1 сентября фракция "Слуга народа" в Верховной Раде исключила народного депутата Гео Лероса из своих рядов. Этому предшествовало выступление Лероса с трибуны парламента. Нардеп обвинил президента Владимира Зеленского в сговоре с олигархами и коррупции.