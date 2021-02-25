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четверг, 25 февраля 2021 14:15

Зеленский: "Предлагай генерального прокурора. Сделаем это вместе"

2 Комментировать
Зеленский: &quot;Предлагай генерального прокурора. Сделаем это вместе&quot;
Зеленский обещал "команду мечты".

2 года назад кандидат в президенты Владимир Зеленский предлагал избирателям принять участие в отборе генерального прокурора, премьер-министра, председателя СБУ.

25 февраля 2019 года Зеленский опубликовал в Facebook видео, в котором обращался к украинцам:

"Кому нравится, когда президент назначает на должность кума или армейского друга? Почему так происходит уже 28 лет?"

Тогда обещал "команду мечты", призывал заходить на сайт ze2019.com.

"И предлагай, кто, по твоему мнению, должен быть премьер-министром Украины, генеральным прокурором, председателем СБУ, министром иностранных дел, министром обороны. Сделаем это вместе", - говорил тогдашний кандидат.

Через 55 дней после этого обещания украинцы избрали Зеленского президентом. На выборах 21 апреля во 2-м туре он получил 73,22% голосов.

Через 2 дня после инаугурации президент Зеленский назначил первым заместителем председателя СБУ друга детства, бывшего руководителя "Квартала 95" Ивана Баканова. Впоследствии тот возглавил СБУ.

Генпрокурором в марте прошлого года Зеленский предложил Ирину Венедиктову. Она шла 3-й в списке партии "Слуга народа". Заявляла об отмене закона об амнистии участников Революции достоинства. 9 мая публиковала в Facebook сторонника российской оккупации Крыма и доверенное лицо Путина Льва Лещенко. Назначила своим заместителем связанного с Медведчуком юриста.

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За это время во второй раз назначалось правительство. Премьер-министром стал Денис Шмыгаль, который был руководителем в структуре компании ДТЭК олигарха Рината Ахметова. Кандидатуру Шмыгаля парламенту предлагал Зеленский.

Перед президентством Владимир Зеленский обещал, что при его руководстве страной отношения между властью и представителями крупного бизнеса станут исключительно публичными. Между тем власть и крупный бизнес продолжают непублично проводить встречи.

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Дата
25
февраля

Зеленский: "Предлагай генерального прокурора. Сделаем это вместе"

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