Венедиктова на 9 мая запостила сторонника оккупации Крыма и доверенное лица Путина

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова увлекается представителями российского оккупанта.

9 мая на своей странице в Facebook она опубликовала видео "день победы" с гражданином РФ Львом Лещенко - сторонником оккупации Россией Крыма и ее агрессией на Донбассе, доверенным лицом президента РФ Путина.

Также она опубликовала строки песни на русском.

Это вызвало реакцию пользователей сети.

"Ирина, подскажите, когда на вашей странице мы увидим новые альбомы любое и сериал интерны?"

"Так что празднуете, гражданочка?"

"Ватный генпрокурор"

"Тетя ты в порядке? Температуру себе примерь!"

"Никогда снова? Гражданочка, а вы в какой стране сейчас живете? В моей, например, сейчас война".

"Товарищ Венидиктова, где ваш "красный пионерский галстук"? Или хотя бы "георгиевская лентачка"?"

"Очередное дно пробито"

"В мацкву на парад не собираетесь?"

"Чемодан, вокзал, расея"

"Ирина Валентиновна, в отличие от многих комментаторов, я вас знаю лично. И прямо скажу лишь одно - госпожа генпрокурор, вы запостили Льва Лещенко, который согласился спеть в аннексированном Крыму военных песен в мае. Только коронавирус его остановил. Я вас поздравляю. Вы пробили очередное дно".

Также Венедиктовой напомнили слова Лещенко в стиле вражеской кремлевской пропаганды, что украинская армия на Донбассе "бомбить города и сёла, агрессию" и о путинском "одном этносе".

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Ирину Венедиктову назначила на должность генерального прокурора Верховная Рада 17 марта. Ее кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский. До этого была и.о. директора ГБР и народным депутатом от "Слуга народа". Шла третьей в списке от СН.