Зеленский обещал - никаких тайных встреч с олигархами. Получилось наоборот

"При моем президентстве отношения с предпринимателями будут прозрачными. Больше никаких кулуарных переговоров, ночных визитов в АП и скрытых от общества договоренностей", - заявлял Зеленский в мае прошлого года.

Перед президентством Владимир Зеленский обещал, что при его руководстве страной отношения между властью и представителями крупного бизнеса станут исключительно публичными. Между тем власти и крупный бизнес продолжают непублично проводить встречи, говорится в журналистском расследовании программы "Схемы: коррупция в деталях".

Журналисты называют бизнесмена Павла Фукса непубличным визитером министра внутренних дел Арсена Авакова.

10 ноября к боковым воротам МВД подъехал Mercedes. Впоследствии журналисты зафиксировали, как кортежем, а также охраной с автоматами, пользуется бизнесмен родом из Харькова Фукс. Меньше чем за час до посещения МВД Фукс опубликовал фото мэра Харькова Геннадия Кернеса, который более 2 месяцев находится на лечении в Германии.

Фукс длительное время строил бизнес в России, а несколько лет назад вернулся в Украину. Имеет бизнес-интересы в топливно-энергетическом секторе.

11 ноября, после посещения Министерства, журналисты увидели авто его сопровождения уже возле офиса олигарха Игоря Коломойского. А 12 ноября, Mercedes, которым пользуется Фукс, снова приехал в МВД - с новыми "номерными знаками прикрытия".

13 ноября автомобиль охраны группы "Приват" сопровождала BMW на выезде из МВД, а затем кортеж заехал в подземный паркинг столичного офиса Коломойского.

"У Арсена Борисовича был, кофе выпил, давно не виделись. Никаких дел", - сказал Коломойский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коррупцию и агрессию России назвали наибольшими преградами для развития Украины

21 октября бизнесмен и представитель группы "Приват" Михаил Киперман встречался в 5-звездочном отеле Hyatt с председателем Нафтогаз Андреем Коболевым.

17 ноября с арки, ведущей к боковым воротам Офиса президента, выехал Mercedes GL бизнесмена Бориса Кауфмана. Авто поехало к дому, где расположен офис бизнесмена. Съемочная группа заметила у выхода того же здания запаркованный ведомственный правительственный Mercedes. Около 21:00 охранник открыл дверь, и из здания вышел вицепремьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

За несколько дней из дома, где офис Кауфмана, вышел бизнеспартнер семьи Авакова и внештатный советник министра Игорь Котвицкий.

Соглашение, по которому Кауфман получил контроль над одесским аэропортом, стало предметом расследования Национального антикоррупционного бюро, напоминают журналисты.

В 2018 году НАБУ планировало инициировать возвращение аэропорта в коммунальную собственность, а причастным готовили подозрения. Но в прошлом году Специализированная антикоррупционная прокуратура забрала дело и передала его в Национальную полицию. И уже в конце 2019-го правоохранители его закрыли.

2-е дело связано с бизнесменом и его компанией по оптовой продаже сигарет - монополистом среди дистрибьюторов табачных изделий "Тедис". В 2017-м к компании возникли претензии у Антимонопольного комитета. А в прошлом году "Тедис" оштрафовали почти на 3,5 млрд грн. Впрочем, штраф компания Кауфмана в госбюджет не заплатила до сих пор. Суд отменил арест счетов компании на указанную сумму. А президент Зеленский сменил руководителя АМКУ.

Ранее журналисты сообщали, что первый помощник президента Сергей Шефир тайно посещал имение олигарха Рината Ахметова.