Венедиктова назначила своим заместителем юриста Медведчука

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила своим заместителем Максима Якубовского. Об этом в Facebook сообщил председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

По словам Шабунина, Якубовский - юрист одного из руководителей ОПЗЖ, кума президента РФ Виктора Медведчука. Также антикоррупционный активист опубликовал фото заместителя генпрокурора на фоне "Украинского выбора" Медведчука.

При президентстве Петра Порошенко Якубовский был заместителем главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

"С кем забиться на деньги, что Венедиктова отдаст ему российское направление?

Ну и конечно, Зеленский хороший и ничего этого не знает, это все его ермаки разные обманывают. (На самом деле нет)", - написал Шабунин.

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Ирину Венедиктову назначила на должность генерального прокурора Верховная Рада 17 марта. Ее кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский. До этого была и.о. директора ГБР и народным депутатом от "Слуги народа". Шла 3-й в списке от СН.