Зеленский предлагает отменить мажоритарку и снизить проходной барьер

Президент Владимир Зеленский предлагает снизить проходной барьер на выборах в парламент. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский предлагает на внеочередном заседании Верховной Рады изменить избирательное законодательство и уменьшить проходной барьер в парламент.

Об этом сказал сопредседатель депутатской группы "Відродження" Виталий Хомутынник после консультаций между президентом и руководством Верховной Рады, пишет "Українська правда"

"Президент предложил изменить закон о выборах народных депутатов и внести несколько поправок. Внести коротенький законопроект с несколькими поправками. Первая правка - отменить мажоритарную систему. Вторая правка - снизить барьер до 3%", - сказал он.

"Еще дискутировалась третья правка, она была предложена от фракций. Это уточнение норм об императивном мандате", - добавил Хомутынник.

Сейчас в Украине смешанная избирательная система, а в ВР проходят партии, набравшие более 5% голосов.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду могут состояться 21 или 28 июля. Об этом после встречи руководителей фракций с президентом Владимиром Зеленским сообщила первый вице-спикер Ирина Геращенко.