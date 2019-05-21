Досрочные выборы будут: назвали ориентировочную дату

Внеочередные выборы в Верховную Раду могут состояться 21 или 28 июля.
Об этом после встречи руководителей фракций с президентом Владимиром Зеленским сообщила первый вице-спикер Ирина Геращенко.
"Новый президент планирует в ближайшие дни выпустить указ, чтобы были соблюдены сроки, чтобы выборы состоялись в воскресенье, через 60 дней. Это либо 21 или 28 июля", - сказала Геращенко.
Она подчеркнула, что БПП готов ко внеочередным выборам.
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20 мая президент Владимир Зеленский принес присягу народу Украины. Во время своей инаугурационной речи заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Кабинет министров шестой президент назвал проблемой и призвал уйти в отставку.
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