Досрочные выборы будут: назвали ориентировочную дату

Консультации Зеленского с парламентскими руководителями продолжались 2 часа. Фото: facebook.com/president.gov.ua

Внеочередные выборы в Верховную Раду могут состояться 21 или 28 июля.

Об этом после встречи руководителей фракций с президентом Владимиром Зеленским сообщила первый вице-спикер Ирина Геращенко.

"Новый президент планирует в ближайшие дни выпустить указ, чтобы были соблюдены сроки, чтобы выборы состоялись в воскресенье, через 60 дней. Это либо 21 или 28 июля", - сказала Геращенко.

Она подчеркнула, что БПП готов ко внеочередным выборам.

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20 мая президент Владимир Зеленский принес присягу народу Украины. Во время своей инаугурационной речи заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Кабинет министров шестой президент назвал проблемой и призвал уйти в отставку.