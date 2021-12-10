Зеленский появится в эфире телеканала олигарха Коломойского

"Эксклюзивно", - сообщил телеканал. Фото: @tsn.ua

Президент Владимир Зеленский дал интервью телеканалу "1+1" олигарху Игорю Коломойскому.

Анонс опубликовали "ТСН".

Интервью выйдет в пятницу в 20:15 сразу после выпуска новостей.

Разговор назвали эксклюзивным.

"Глава государства раскроет подробности своего разговора с президентом США Джо Байденом, который состоялся накануне, 9 декабря", - говорится в анонсе.

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Ранее президент Зеленский давал эксклюзивные интервью телеканалу олигарха Рината Ахметова. В августе прошлого года он это делал в третий раз.