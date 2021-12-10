Зеленский появится в эфире телеканала олигарха Коломойского

Президент Владимир Зеленский дал интервью телеканалу "1+1" олигарху Игорю Коломойскому.
Анонс опубликовали "ТСН".
Интервью выйдет в пятницу в 20:15 сразу после выпуска новостей.
Разговор назвали эксклюзивным.
"Глава государства раскроет подробности своего разговора с президентом США Джо Байденом, который состоялся накануне, 9 декабря", - говорится в анонсе.
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Ранее президент Зеленский давал эксклюзивные интервью телеканалу олигарха Рината Ахметова. В августе прошлого года он это делал в третий раз.
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