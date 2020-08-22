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суббота, 22 августа 2020 11:46

Президент Зеленский третий раз дал интервью на телеканале Ахметова

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Президент Владимир Зеленский в третий раз за последние 8 месяцев участвует в программах на телеканале олигарха Рината Ахметова.

В субботу, 22 августа, на телеканале "Україна 24" появится интервью с Зеленским.

 

О эксклюзиве телеканал олигарха сообщил в YouTube.

Трансляция интервью анонсирована на 12.00.

Ранее президент Владимир Зеленский дважды был на ток-шоу Савика Шустера - в декабре прошлого года и в апреле этого года. Там отвечал на вопросы телеведущего.

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Ринат Ахметов - самый богатый гражданин Украины. СМИ оценивают его состояние в $9,629 млрд.

Олигарх является владельцем компаний СКМ. Занимается в частности горно-металлургическим, энергетическим бизнесом.

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Дата
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