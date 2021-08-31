Зеленский посетит Пентагон

Здание Министерства обороны США находится у Вашингтона. Фото: Reuters

Во вторник, за день до встречи с президентом США Джозефом Байденом, президент Украины Владимир Зеленский встретится с министром обороны США Ллойдом Остином.

Встреча с Остином состоится в здании Пентагона. Вместе с Зеленским на нее пойдет министр обороны Андрей Таран, сообщает Liga.net

Начнется встреча в 14:00 по Вашингтону (21:00 по Киеву). Журналистов пригласили освещать церемонию прибытия украинской делегации. Сообщений о запланированных брифингах или пресс-конференции пока не было.

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Президент Зеленский встретится с американским коллегой Джозефом Байденом 1 сентября. Он представит списки политзаключенных Кремля, пленных и пропавших без вести главе Белого дома.