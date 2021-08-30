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понедельник, 30 августа 2021 21:14

Зеленский повезет Байдену список заключенных Кремля

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  Зеленский передаст Байдену список политзаключенных Кремля. Фото: tsn
Зеленский передаст Байдену список политзаключенных Кремля. Фото: tsn

Президент Владимир Зеленский поедет в США со списком политзаключенных Кремля, пленных и пропавших без вести.

Об этом сообщает уполномоченное ВРУ по правам человека Людмила Денисова, передает Украина 24.

"Я знаю, что президенту готовили все эти списки: всех и пропавших без вести, и пленных, заложников и политзаключенных. Знаю, что президент отвезет их в Америку. Знаю, что все эти вопросы там будут нарушать и обсуждать", - отметила Денисова.

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По ее словам, президент представит эти списки главе Белого дома Джо Байдена.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом не произойдет 31 августа. Переговоры глав двух государств перенесли на 1 сентября.

В Белом доме сообщили, что во время встречи двух лидеров будет выражена поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии на Донбассе и в Крыму. Также будет обсуждаться сотрудничество в области энергетической безопасности, поддержка усилий президента Зеленского в борьбе с коррупцией и имплементации реформ, основанных на общих демократических ценностях двух стран.

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Дата
30
августа

Кучма создал СНБО

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