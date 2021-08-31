Зеленский прибыл в США с официальным визитом

Зеленский уже в США. Фото: Украинская правда

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в США, где 1 сентября он встретится со своим американским коллегой Джо Байденом.

Лидеры стран обсудят вопросы безопасности и стратегического партнерства, а также подпишут документы в сфере обороны, сообщают СМИ.

Официально визит Владимира Зеленского в США начинается 31 августа. О грядущей встрече лидеры стран предварительно договорились еще в начале лета, во время телефонного разговора. Из-за решения расширить программу поездки, визит в Белый дом был перенесен на 31 августа. А за полтора дня до переговоров стало известно, что встреча сместилась еще на день и пройдет 1 сентября.

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Владимир Зеленский поедет в США со списком политзаключенных Кремля, пленных и пропавших без вести. Президент представит эти списки главе Белого дома Джо Байдена.