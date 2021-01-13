Зеленский попал в патовую ситуацию

Президент Владимир Зеленский находится в патовой ситуации. Об этом Gazeta.ua сказал политтехнолог Алексей Голобуцкий, комментируя недавние санкции США в частности против нардепа из "Слуги народа".
"Вероятно ждут инаугурации Байдена. Сейчас просто не знают, что делать.
Если Зеленский отреагирует перед важными голосованиями в Верховной Раде, скажет: "Правильно", - тогда в парламенте поймут, что он отказывается от своих депутатов. И дальше каждый выживает сам.
С другой стороны представить, что Зеленский говорит о санкциях: "Неправильно", - это начало его политического конца. Учитывая слабые позиции. Если поссорится с новой американской администрацией, тогда конец.
Ситуация патовая. Поэтому прячут голову в песок.
Зеленский втянул себя в ситуацию, когда он зависим от многих факторов, на которые повлиять уже не может. Выгнать Дубинского - появится еще один критикан власти. Какая Зеленскому польза от этого?
Будет ожидать дальнейших действий, как администрация Байдена будет действовать касательно Коломойского. Насколько будет мощная борьба с олигархом и какую роль будет играть Зеленский в этой борьбе. Потому что Дубинский - это мелочи", - говорит политтехнолог.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский отмалчивается об американских санкциях из-за Коломойского
"Байден прекрасно знает Украину", - добавил Голобуцкий.
"Санкции США - это серьезно. Американцы дают знаки нашей власти, чтобы она тоже что-то совершала. Потому что это идиотизм, когда народные депутаты занимают антиукраинскую позицию во время войны и против них вообще ничего нет и что ими должны заниматься США", - говорит эксперт.
В минувший понедельник стало известно, что США ввели индивидуальные санкции, в частности против Дубинского. США заявили о "части связанной с Россией сети иностранного влияния, которая касается Андрея Деркача".
В прошлом году Посольство США заявило, что нардеп Деркач является российским агентом.
Комментарии1