 
Ексклюзивы
1/5
Российская армия стала нас бояться- киборг об обороне ДАПа
Российская армия стала нас бояться- киборг об обороне ДАПа
1 Просмотров: 126
Зеленский попал в патовую ситуацию
Зеленский попал в патовую ситуацию
1 Просмотров: 1089
Поезд уже не остановить - сферу услуг украинизируют
Поезд уже не остановить - сферу услуг украинизируют
Просмотров: 369
Карантины не имели никакого эпидемиологического значения
Карантины не имели никакого эпидемиологического значения
Просмотров: 261
Зеленский отмалчивается об американских санкциях из-за Коломойского
Зеленский отмалчивается об американских санкциях из-за Коломойского
Просмотров: 1053
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
Просмотров: 1836
Украина будет иметь большую поддержку США. Зеленскому надо этим воспользоваться
Украина будет иметь большую поддержку США. Зеленскому надо этим воспользоваться
1 Просмотров: 459
В отличие от нашей власти, США не стесняются называть росагентуру в Украине - ветеран
В отличие от нашей власти, США не стесняются называть росагентуру в Украине - ветеран
Просмотров: 954
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Просмотров: 342
День политузника. "Украинцы не считают Крым своим" - Исмаил Рамазанов
День политузника. "Украинцы не считают Крым своим" - Исмаил Рамазанов
1 Просмотров: 441
Фото
Все фото
4
7
5
7
3
Президент Молдовы зажгла свечу на Аллее Героев Небесной сотни
Президент Молдовы зажгла свечу на Аллее Героев Небесной сотни
Отдых председателя КС Тупицкого в Эмиратах показали на фото
Отдых председателя КС Тупицкого в Эмиратах показали на фото
Зеленский отдохнул в &quot;Буковеле&quot; - в интернете появились фото
Зеленский отдохнул в "Буковеле" - в интернете появились фото
&quot;Без плесени&quot; - Малюська показал отремонтированную камеру в Лукьяновском СИЗО
"Без плесени" - Малюська показал отремонтированную камеру в Лукьяновском СИЗО
Еще 20 кислородных концентраторов из США прибыли в Украину - Порошенко
Еще 20 кислородных концентраторов из США прибыли в Украину - Порошенко
Видео
Все видео
В Раде есть 170 приспешников Ахметова и Коломойского - Bihus.info
В Раде есть 170 приспешников Ахметова и Коломойского - Bihus.info
"Никакие националисты здесь не будут ничего решать" - Аваков в Харькове
"Никакие националисты здесь не будут ничего решать" - Аваков в Харькове
Пришли во власть: родственники "слуг" в 2020-м обзавелись люксовыми авто и столичной недвижимостью
Пришли во власть: родственники "слуг" в 2020-м обзавелись люксовыми авто и столичной недвижимостью
Если Антоненко освободят, Зеленский и Аваков должны были бы уйти в отставку - вокалист ТНМК
Если Антоненко освободят, Зеленский и Аваков должны были бы уйти в отставку - вокалист ТНМК
"Квартал 95" высмеял Медведчука
"Квартал 95" высмеял Медведчука
Интервью
1/5
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
Просмотров: 1836
"В РФ задержанных любят держать вместе с больными туберкулезом" - правозащитник
"В РФ задержанных любят держать вместе с больными туберкулезом" - правозащитник
Просмотров: 342
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Просмотров: 342
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
Просмотров: 324
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
3 Просмотров: 342
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 1242
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
среда, 13 января 2021 16:23

Зеленский попал в патовую ситуацию

1 Комментировать
Зеленский попал в патовую ситуацию
Американцы дают знаки нашей власти, что она тоже что-то совершала, говорит Алексей Голобуцкий. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский находится в патовой ситуации. Об этом Gazeta.ua сказал политтехнолог Алексей Голобуцкий, комментируя недавние санкции США в частности против нардепа из "Слуги народа".

"Вероятно ждут инаугурации Байдена. Сейчас просто не знают, что делать.

Если Зеленский отреагирует перед важными голосованиями в Верховной Раде, скажет: "Правильно", - тогда в парламенте поймут, что он отказывается от своих депутатов. И дальше каждый выживает сам.

С другой стороны представить, что Зеленский говорит о санкциях: "Неправильно", - это начало его политического конца. Учитывая слабые позиции. Если поссорится с новой американской администрацией, тогда конец.

Ситуация патовая. Поэтому прячут голову в песок.

Зеленский втянул себя в ситуацию, когда он зависим от многих факторов, на которые повлиять уже не может. Выгнать Дубинского - появится еще один критикан власти. Какая Зеленскому польза от этого?

Будет ожидать дальнейших действий, как администрация Байдена будет действовать касательно Коломойского. Насколько будет мощная борьба с олигархом и какую роль будет играть Зеленский в этой борьбе. Потому что Дубинский - это мелочи", - говорит политтехнолог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский отмалчивается об американских санкциях из-за Коломойского

"Байден прекрасно знает Украину", - добавил Голобуцкий.

"Санкции США - это серьезно. Американцы дают знаки нашей власти, чтобы она тоже что-то совершала. Потому что это идиотизм, когда народные депутаты занимают антиукраинскую позицию во время войны и против них вообще ничего нет и что ими должны заниматься США", - говорит эксперт.

В минувший понедельник стало известно, что США ввели индивидуальные санкции, в частности против Дубинского. США заявили о "части связанной с Россией сети иностранного влияния, которая касается Андрея Деркача".

В прошлом году Посольство США заявило, что нардеп Деркач является российским агентом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский попал в патовую ситуацию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
января

Зеленский подписал закон о криминале за кнопкодавство

Самое читаемое
Полностью обнаженная Валерия Крук томно изгибалась на кровати
Полностью обнаженная Валерия Крук томно изгибалась на кровати
4
 Просмотров: 14967
Тимошенко обвинила правительство в непрофессионализме и предложила план уменьшения тарифов втрое
Тимошенко обвинила правительство в непрофессионализме и предложила план уменьшения тарифов втрое 5 Просмотров: 14931
Maruv показала фото в максимально открытых трусах
Maruv показала фото в максимально открытых трусах
7
 1 Просмотров: 12440
Убийство Дарьи Лукьяненко: сообщили важную информацию о приговоре по делу
Убийство Дарьи Лукьяненко: сообщили важную информацию о приговоре по делу
 Просмотров: 7866
&quot;Жигули&quot; с 5 людьми разорвало пополам: кадры жуткой аварии
"Жигули" с 5 людьми разорвало пополам: кадры жуткой аварии
4
 Просмотров: 7606
Политика
Председатель КС возвращается из теплого Дубая и готовится к подозрению
Председатель КС возвращается из теплого Дубая и готовится к подозрению Просмотров: 135
"За майбутнє" предлагает ввести мораторий на повышение коммуналки
"За майбутнє" предлагает ввести мораторий на повышение коммуналки Просмотров: 99
Коронакризис: полиция купила Toyota Camry за 1,2 млн грн
Коронакризис: полиция купила Toyota Camry за 1,2 млн грн Просмотров: 432
Украина и Молдова объединяются в борьбе с "русским миром" - Перепелица
Украина и Молдова объединяются в борьбе с "русским миром" - Перепелица
 Просмотров: 261
Агрессия и хамство - Кулеба о россиянах на переговорах
Агрессия и хамство - Кулеба о россиянах на переговорах Просмотров: 612
Больше всего комментируют
5
Тимошенко обвинила правительство в непрофессионализме и предложила план уменьшения тарифов втрое
3
Украину на инаугурации Байдена будет представлять посол
2
Нардеп из "Слуги народа" Дубинский попал под санкции США
2
"Слуга" Ясько рассказала о "склонении перед российской повесткой дня" во фракции
1
Сторонников независимости давили танками
Голосов: 18793
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть