Зеленский попал в патовую ситуацию

Американцы дают знаки нашей власти, что она тоже что-то совершала, говорит Алексей Голобуцкий. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский находится в патовой ситуации. Об этом Gazeta.ua сказал политтехнолог Алексей Голобуцкий, комментируя недавние санкции США в частности против нардепа из "Слуги народа".

"Вероятно ждут инаугурации Байдена. Сейчас просто не знают, что делать.

Если Зеленский отреагирует перед важными голосованиями в Верховной Раде, скажет: "Правильно", - тогда в парламенте поймут, что он отказывается от своих депутатов. И дальше каждый выживает сам.

С другой стороны представить, что Зеленский говорит о санкциях: "Неправильно", - это начало его политического конца. Учитывая слабые позиции. Если поссорится с новой американской администрацией, тогда конец.

Ситуация патовая. Поэтому прячут голову в песок.

Зеленский втянул себя в ситуацию, когда он зависим от многих факторов, на которые повлиять уже не может. Выгнать Дубинского - появится еще один критикан власти. Какая Зеленскому польза от этого?

Будет ожидать дальнейших действий, как администрация Байдена будет действовать касательно Коломойского. Насколько будет мощная борьба с олигархом и какую роль будет играть Зеленский в этой борьбе. Потому что Дубинский - это мелочи", - говорит политтехнолог.

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"Байден прекрасно знает Украину", - добавил Голобуцкий.

"Санкции США - это серьезно. Американцы дают знаки нашей власти, чтобы она тоже что-то совершала. Потому что это идиотизм, когда народные депутаты занимают антиукраинскую позицию во время войны и против них вообще ничего нет и что ими должны заниматься США", - говорит эксперт.

В минувший понедельник стало известно, что США ввели индивидуальные санкции, в частности против Дубинского. США заявили о "части связанной с Россией сети иностранного влияния, которая касается Андрея Деркача". В прошлом году Посольство США заявило, что нардеп Деркач является российским агентом.