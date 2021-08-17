Зеленский подписал указ о конкурсе в Конституционный суд

Будут выбирать судью по квоте президента, сообщают. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал указ о конкурсе для отбора судей в Конституционный суд.

Объявление о конкурсе на сайте президента должна разместить конкурсная комиссия. Она состоит из семи членов.

Трое из них являются известными и уважаемыми международными экспертами, а еще четверо - ведущими национальными юристами Украины с признанным уровнем компетентности, сообщает сайт главы государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский нарушает Конституцию - ряд общественных организаций сделали заявление

В состав комиссии вошли:

Мирослав Выжиковский, доктор юридических наук, профессор Варшавского университета, судья Конституционного трибунала Польши (2001-10), член Panel 255 - совещательного органа Европейского Союза по вопросам отбора судей в высшие судебные институты ЕС;

Дмитрий Кухнюк, кандидат юридических наук, доцент кафедры нотариального, исполнительного процесса и адвокатуры, прокуратуры, судоустройства Института права Киевского национального университета им. Тараса Шевченко;

Дмитрий Лукьянов, доктор юридических наук, доцент, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заведующий кафедрой международного частного права и сравнительного правоведения Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого;

Александр Скрыпнюк, доктор юридических наук, профессор, академик Национальной академии правовых наук, заместитель директора Института государства и права им. Корецкого;

Спиридон Флагоитис, профессор, директор Европейской организации публичного права;

Богдан Футей, доктор права, профессор, судья Федерального суда претензий США;

Артем Янчук, доктор юридических наук, профессор кафедры международного права и сравнительного правоведения факультета международных отношений Национального авиационного университета.

"Впервые за время деятельности Конституционного суда кандидатуры на должность судьи по квоте главы государства будут избираться в прозрачном конкурсном процессе и без всякого политического влияния", - сообщает сайт президента.

В марте президент Зеленский отменил указы бывшего президента Януковича 2013 года о назначении Тупицкого и Алексадра Касминина судьями Конституционного суда. В июле коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного суда признала незаконным указ президента Зеленского. После этого Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту принятия судьями решения. Офис президента подал апелляцию в Большую палату ВС на решение Высшего админсуда.