Зеленский подписал указ о конкурсе в Конституционный суд

Президент Владимир Зеленский подписал указ о конкурсе для отбора судей в Конституционный суд.
Объявление о конкурсе на сайте президента должна разместить конкурсная комиссия. Она состоит из семи членов.
Трое из них являются известными и уважаемыми международными экспертами, а еще четверо - ведущими национальными юристами Украины с признанным уровнем компетентности, сообщает сайт главы государства.
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В состав комиссии вошли:
Мирослав Выжиковский, доктор юридических наук, профессор Варшавского университета, судья Конституционного трибунала Польши (2001-10), член Panel 255 - совещательного органа Европейского Союза по вопросам отбора судей в высшие судебные институты ЕС;
Дмитрий Кухнюк, кандидат юридических наук, доцент кафедры нотариального, исполнительного процесса и адвокатуры, прокуратуры, судоустройства Института права Киевского национального университета им. Тараса Шевченко;
Дмитрий Лукьянов, доктор юридических наук, доцент, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заведующий кафедрой международного частного права и сравнительного правоведения Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого;
Александр Скрыпнюк, доктор юридических наук, профессор, академик Национальной академии правовых наук, заместитель директора Института государства и права им. Корецкого;
Спиридон Флагоитис, профессор, директор Европейской организации публичного права;
Богдан Футей, доктор права, профессор, судья Федерального суда претензий США;
Артем Янчук, доктор юридических наук, профессор кафедры международного права и сравнительного правоведения факультета международных отношений Национального авиационного университета.
"Впервые за время деятельности Конституционного суда кандидатуры на должность судьи по квоте главы государства будут избираться в прозрачном конкурсном процессе и без всякого политического влияния", - сообщает сайт президента.
В марте президент Зеленский отменил указы бывшего президента Януковича 2013 года о назначении Тупицкого и Алексадра Касминина судьями Конституционного суда.
В июле коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного суда признала незаконным указ президента Зеленского.
После этого Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту принятия судьями решения.
Офис президента подал апелляцию в Большую палату ВС на решение Высшего админсуда.
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