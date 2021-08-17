Офис президента подал апелляцию в суд

В Большую палату Верховного суда поступила жалоба на решение Высшего админсуда в составе ВС, который признал незаконным указ президента Владимира Зеленского об увольнении Александра Тупицкого с должности судьи Конституционного суда.
Апелляция поступила 16 августа, сообщает "Укрінформ".
Это вторая апелляция на решение о возобновлении Тупицкого. Первая жалоба от физического лица поступила 21 июля.
Оба дела еще не назначены к рассмотрению, поскольку весь состав судей Палаты ВС в отпуске.
Апелляцию подал Офис президента, сообщает "РБК-Україна"
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В марте президент Зеленский отменил указы бывшего президента Януковича 2013 года о назначении Тупицкого и Алексадра Касминина судьями Конституционного суда.
В июле коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного суда признала незаконным указ президента Зеленского.
После этого Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту принятия судьями решения.
Тупицкому сообщили о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированной системы, что привело к подделке информации.
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