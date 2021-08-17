Офис президента подал апелляцию в суд

В июле Тупицкому сообщили о подозрении. Фото: rbc.ua

В Большую палату Верховного суда поступила жалоба на решение Высшего админсуда в составе ВС, который признал незаконным указ президента Владимира Зеленского об увольнении Александра Тупицкого с должности судьи Конституционного суда.

Апелляция поступила 16 августа, сообщает "Укрінформ".

Это вторая апелляция на решение о возобновлении Тупицкого. Первая жалоба от физического лица поступила 21 июля.

Оба дела еще не назначены к рассмотрению, поскольку весь состав судей Палаты ВС в отпуске.

Апелляцию подал Офис президента, сообщает "РБК-Україна"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Зеленского появились авторитарные ноты. Это достаточно тревожно - социолог

В марте президент Зеленский отменил указы бывшего президента Януковича 2013 года о назначении Тупицкого и Алексадра Касминина судьями Конституционного суда. В июле коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного суда признала незаконным указ президента Зеленского. После этого Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту принятия судьями решения. Тупицкому сообщили о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированной системы, что привело к подделке информации.