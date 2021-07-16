Тупицкому объявили новое подозрение

ГБР объявляло Тупицкому о подозрении в январе. Фото: rbc.ua

Бывшему председателю Конституционного суда Александру Тупицкому сообщили о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированной системы, что привело к подделке информации.

Вмешательство совершили повторно, по предварительному сговору группой лиц, заявили в Офисе генерального прокурора.

Тупицкий сговорился с главным бухгалтером Конституционного суда, по версии следствия.

Они вмешались в работу автоматизированной системы дистанционного обслуживания клиентов Государственной казначейской службы при подписании электронных бухгалтерских документов. Исказили информацию об истинном их подписчике.

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Бывший председатель суда указал использовать ключ от его имени и вместо него подписать платежные и другие документы в автоматизированной системе.

Вмешивались, даже когда подозреваемый был за границей. Подписали более 200 электронных платежных поручений, электронных документов из бюджетных обязательств, распределения смет.

Уголовным производством занимается Государственное бюро расследований.

В октябре прошлого года Конституционный суд признал неконституционной статью про наказание за недостоверное декларирование. Это сделал по представлению нардепов из ОПЗЖ и "За майбутнє". В декабре президент отстранил Тупицкого от должности, а в марте отменил указы бывшего президента Виктора Януковича с 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Алексадра Касминина судьями КС. В мае прокуратура передала в суд обвинительный акт касательно Тупицкого по двум статьям.