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Зеленский подложил свинью Украине и главному стратегическому партнеру - СМИ

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Зеленский подложил свинью Украине и главному стратегическому партнеру - СМИ
Зеленский во время общения с представителями иностранных СМИ. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский ухудшил отношение американской администрации и президента Джозефа Байдена к себе лично и своему окружению.

Об этом сообщает ZN.UA.

Призывая партнеров "подставлять Украине плечо, а не ногу", сам Зеленский подложил свинью - и Украине, и ее главному стратегическому партнеру, пишет журналистка Татьяна Силина.

Его нашумевшие на весь мир признания, что он "не видит большей эскалации, чем она была раньше", уже вовсю, на всех международных площадках, включая СБ ООН, цитируются российскими представителями. Они не упускают возможности получить удовольствие и уесть "западников" цитируя Зеленского, когда те обвиняют Россию в эскалации вокруг украинских границ.

Противоречащие заявлениям Вашингтона откровения Зеленского поставили в совершенно дурацкое положение лично Байдена - и перед русскими, и перед европейцами, и перед собственным народом.

Чрезмерная публичная несдержанность Зеленского в высказываниях также может усилить в Штатах позиции тех, кто не желал большой вовлеченности Вашингтона в "кризис вокруг Украины" и предлагал сосредоточиться на Китае, говорится в публикации.

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Поведение Банковой и раньше вызывало раздражение Госдепа и Белого дома, теперь же оно стало на порядок выше. Сегодня, когда Украина в центре большой геополитической игры, это не будет иметь большого значения.

Однако, когда ситуация перестанет быть столь острой как сегодня, отсутствие доверительных отношений между лидерами наших стран и пухлое досье из ляпов, косяков и выпадов Зеленского в адрес Соединенных Штатов точно не будут способствовать развитию отношений между нашими странами, сообщает СМИ.

Однако, как говорится в публикации, США вряд ли уменьшит помощь и поддержку Украины.

Драма, разворачивающаяся сегодня "в и вокруг" Украины - это уже не только и не столько украинская драма. Это, скорее, "война миров" - демократического и авторитарного. Как заметил на упомянутом круглом столе посол Хербст, "цель Путина идет далеко за пределы Украины". Его коллега по высадившемуся в Киеве американскому "десанту поддержки", генерал Бридлав признал: "В 2008-м мы провалили тест, не дав должного ответа на вторжение России в Грузию. Сегодня эту ошибку повторить нельзя".

А посол Мари Йованович так пояснила, почему для Соединенных Штатов важно поддерживать Украину: "Это в интересах национальной безопасности США. Если мы не будем этого делать, Россия продолжит свою агрессию, а за ней последуют и другие страны. И мир станет еще менее безопасным", пишет Татьяна Силина.

28 января во время общения с иностранными СМИ президент Зеленский призвал мировых лидеров не нагнетать панику по поводу нового витка российской агрессии против Украины.

Ранее США заявили, что РФ способна в любой момент снова напасть на Украину. О том, что Россия готовит нападение, заявлял и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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Дата
06
февраля

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