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Спецтема: Враг возле украинской границы

"У нас что, ездят танки по улицам?" - 10 тезисов Зеленского иностранным СМИ

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&quot;У нас что, ездят танки по улицам?&quot; - 10 тезисов Зеленского иностранным СМИ
Украина хочет конкретики касательно членства в НАТО, сказал Зеленский. Фото: Getty Images

Украине не нужна паника, нужно стабилизировать экономику.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский на встрече с представителями иностранных СМИ, сообщает Gazeta.ua.

"Я не говорю, что он (президент США Джозеф Байден. - Gazeta.ua) влияет на средства массовой информации. Но политика должна быть взвешена.

Если журналисты хотят понять, какая ситуация, пусть выйдут в Киев. У нас что, ездят танки по улицах? Но такое ощущение - в Англии, Германии, Франции, Литве. Ощущение из СМИ такое, что у нас ходят войска по дорогам, мобилизация, люди куда-то едут. Это не так. Нам не нужна эта паника.

Я не говорю, что не может быть эскалации, она была, она уже началась. Часть наших территорий, к сожалению, временно оккупированы. Мы уже понимаем, что это", - заявил.

Зеленский сказал, что говорил Байдену и лидерам других стран: Украине сегодня нужно стабилизировать экономику.

"Из-за всех этих сигналов, что завтра война... Сколько это стоит нашему государству. Я хочу, чтобы вы это поняли. Народ должен быть уверен в своей армии, президенте. Должен доверять своей власти и спецслужбам", - сказал.

О российских войсках

Сегодня не видно большей эскалации со стороны РФ, чем она была ранее, заявил Зеленский.

"Если вы будете видеть только спутниковую информацию, вы можете увидеть увеличение количества войск, но вы не можете точно оценить: это увеличение войск, попытка напугать, атака или это ротация.

Наши профессионалы оценивают эту ситуацию более глубоко. Иногда мы видим, как переодевают людей, как люди пришли и поставили палатки, чтобы показать, что несколько бригад пришли на границу. А потом мы видим, что в этих палатках нет жизни, то есть по-тихому вывезли людей. Идет психологический нарратив со стороны России и сепаратистов – психологический, запугивание. Это происходит очень часто", - сказал.

Эвакуация дипломатов

"Эвакуация дипломатов – это ошибка. В такой ситуации все должны быть на месте. Даже в Мариуполе, где можно услышать выстрелы, греки никого не забрали. Это важный сигнал. Дипломаты должны быть здесь. Капитаны последними покидают корабль. У нас не Титаник"

О Минском формате

"Я бы хотел, чтобы у нас была переговорная площадка США, Россия и Украина, кроме Минского формата"

Об экономике

По словам президента, из-за паники из Украины "вывели 12,5 миллиардов денег".

"Для стабилизации нашей экономики мы израсходуем около $4-5 миллиардов. На меньшую цифру я не рассчитываю, именно такая сумма нам нужна. Но вопрос не в сумме, а в том, что верят в устойчивость экономики и дают соответствующие сигналы. Это очень важно", - заявил.

О полномасштабной войне

"Мы не одни соседи Российской Федерации, не одни соседи временно оккупированным территориям. Если будет полномасштабная война, будет война не только с Украиной, не только на территории нашего государства. Будет гибридная война – информационная, кибератаки. Мы защищаем наши сайты, но видим откуда оно идет - из России"

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НАТО

"Мы хотим конкретики, нам на что-то нужно рассчитывать. То есть скажите причины. Ну, мы не в НАТО – ну так скажите, что мы не в НАТО. Скажите откровенно: мы никогда там не будем. Зачем нам говорить о будущем? У нас риски в нашем нынешнем"

Об отношениях с США и о Байдене

"Что такого мы знаем, что не знает президент Байден? У меня как у президента независимой страны могут быть свои секреты. Так же, как и у президента Соединенных Штатов. У нас очень открытые отношения. Наши спецслужбы делятся многими вещами"

Об армии

"У нас мощная армия, мы ей полностью доверяем. Ее вооружение и зарплаты военных зависят от экономики Украины. Мы не слабее уровня НАТО. Наша армия - это практики"

О олигархах

"Борьба с олигархами для меня – приоритет номер три после эскалации и экономики"

О внутренней дестабилизации

"Самый большой риск для Украины - дестабилизация внутри нашего государства. Если мы объединены народом, армией и стабильной властью в стране, риски эскалации со стороны России будут уменьшены"

27 января Зеленский во второй раз с начала года провел телефонный разговор с Байденом. Обсудили, в частности, финансовую поддержку.

США заявили, что с союзниками дадут решительный ответ в случае дальнейшего вторжения РФ в Украину.

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