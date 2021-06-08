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вторник, 08 июня 2021 12:38

Зеленский поделился впечатлением после разговора с Байденом

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Зеленский поделился впечатлением после разговора с Байденом
Владимир Зеленский очень доволен телефонным разговором с президентом США Джозефом Байденом. Фото: facebook.com/zelenskiy95

Президент Владимир Зеленский остался доволен телефонным разговором с президентом США Джозефом Байденом. Лидеры стран созванивались вчера.

"Разговор был замечательный. Четкий, предметный, по существу. Я доволен итогами беседы и перспективами дальнейшего доверительного личного общения. Джо Байден заверил меня в полной и безусловной поддержке Украины", - рассказал Зеленский, передает УП.

Теперь украинский президент готовится к личной встрече с Байденом. Она запланирована на июль.

"У нас объемная двусторонняя повестка дня и мы ее подробно обсудим в конце июля в США. Тет-а-тет. У нас много важных вопросов для обсуждения - безопасность, территориальная целостность, экономика, энергетика, прямые инвестиции, технологии, сотрудничество в оборонной сфере".

Зеленский отдельно высказался по поводу слов о ПДЧ в НАТО: "кто и что именно сказал, и как эти слова оценивают".

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"Слова - не важны, а важны конкретные поступки. Получит Украина, наконец, ПДЧ или нет - это вопрос желания только самого Альянса. Если получит - значит, нас там действительно видят. Если нет - это тоже вполне конкретный ответ", - заявил украинский президент.

По его мнению, гораздо важнее максимально эффективная реформа Вооруженных сил Украины, ведь "только это сегодня абсолютной гарантией мира в нашей стране и гарантией защиты каждого украинского".

Ранее Белый дом сообщал, что не будет приглашать в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского перед встречей лидеров США Джо Байдена и РФ Владимира Путина. Причиной назвали скандал со сменой руководства Нафтогаза. Считают, что Владимир Александрович "делает шаг назад в усилиях по борьбе с коррупцией". Однако в ходе вчерашней телефонной беседы американский лидер пригласил Зеленского посетить Белый дом.

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08
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