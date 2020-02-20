Зеленский почтил Героев Небесной сотни

Президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой приняли участие в церемонии памяти Героев Небесной сотни.

Глава государства и первая леди установили лампадки у креста на месте гибели активистов в Киеве.

Прозвучали поминальные колокола, сообщили в Офисе президента.

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Следователи Государственного бюро расследований по делу Майдана задержали бывшего сотрудника спецподразделения "Омега".

Ему объявили о подозрении в совершении прицельных выстрелов на поражение по направлению толпы безоружных участников Евромайдана на улице Институтской и Майдане Независимости в Киеве 20 февраля 2014 года.