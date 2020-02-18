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вторник, 18 февраля 2020 12:48

Экс-бойцу "Омеги" объявили подозрение по делам Майдана

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Экс-бойцу &quot;Омеги&quot; объявили подозрение по делам Майдана
Задержали спецназовца. Фото: glavnoe.ua

Следователи по делу Майдана Государственного бюро расследований задержали бывшего сотрудника спецподразделения "Омега".

Ему объявили о подозрении в совершении прицельных выстрелов на поражение по направлению толпы безоружных участников Евромайдан на улице Институтской и Майдане Независимости в Киеве 20 февраля 2014 года, сообщили в Громадське.

Тогда спецназовцу удалось попасть в двух митингующих - одного ранил, другого убил.

Сейчас бывшего офицера отдельного отряда спецназначения Внутренних войск МВД Украины подозревают в нескольких преступлениях. Во-первых, в превышении власти и служебных полномочий, которое сопровождалось применением оружия, повлекшее тяжкие последствия по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины. Во-вторых, в законченном покушении на умышленное убийство по ч. 2 ст. 15, п 5, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. В-третьих, в умышленном убийстве, совершенном способом, опасным для жизни многих лиц, по предварительному сговору группой лиц по п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

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Как указали следователи, эти преступления он совершил по предварительному сговору с группой экс-бойцов спецподразделения "Беркут", подчиненного Главному управлению Министерства внутренних дел Украины в Киеве.

Если вину спецназовца докажут, ему грозит либо лишение свободы на срок от 10 до 15 лет, либо пожизненное заключение.

Семьи героев Небесной сотни, активисты и военные сделали заявление по делам Майдана, а именно: они выступили против назначения бывшего адвоката Януковича Александра Бабикова на должность в ГБР.

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Дата
18
февраля

Расстрел Майдана: шестая годовщина самых трагических дней Революции достоинства

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