Это реванш: заявление семей Героев Небесной сотни, активистов и военных

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Семьи героев Небесной сотни, активисты и военные сделали заявление по делам Майдана, а именно они выступили против назначения бывшего адвоката Януковича Александра Бабикова на должность в ГБР.

Об этом заявил волонтер, председатель Благотворительного фонда "Мир и КО" Мирослав Гай, трансляцию ввел "Прямой".

"Фактически мы видим, что приспешники Януковича, которые все пять лет, прятались за рубежом, в России боялись подать голос и которых мы считаем виновными в преступлениях против Украины, против национальных интересов, против Конституции, они сейчас возвращаются во власть. Мы видим, что с этим назначением ГБР официально показывает, что оно становится таким репрессивным органом новой власти, мы видим, что ГБР занимается преследованием волонтеров, активистов, майдановцев и мы понимаем, что следующим их шагом, после такого назначения может быть не только захоронение дел Майдана, но и переквалификация и пересмотр достижений Революции достоинства. Фактически - это реванш. Мы это понимаем и мы хотим донести эту простую мысль украинскому обществу, которому небезразлично ... и всем проевропейским, проукраинским партиям, силам, гражданским объединениям. Друзья они собираются пересмотреть достижения Революции достоинства, они хотят дискредитировать Революцию достоинства"- выразил общее заявление Гай.

Напомним, бывшего адвоката экс-президента Украины Виктора Януковича - Александра Бабикова - назначили первым заместителем руководителя Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой. Также пятый президент Украины и лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил, что назначение Александра Бабикова в ГБР является демонстрацией наступления антимайдана.