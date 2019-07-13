Зеленский по телефону будет просит Гройсмана об увольнении

Зеленский звонил Гройсману с просьбой уволить чиновника. Фото: Today.ua

Зеленский в телефонном разговоре будет просить Гройсмана уволить главу Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаила Ноняка.

Президент сказал это в командировке в Одессе, когда и.о. председателя Одесской ОГА Светлана Шаталова заявила о коррупции в Укртрансбезопастности.

"У нас есть задокументированные факты о том, что коррумпированные инспекторы Укртрансбезопастности допускают проезд на отремонтированных автотрассах к морским портам Одесской большегрузных автомобилей. Одесская облгосадминистрация не раз обращала внимание руководства Мининфраструктуры и правоохранителей на соблюдение габаритного контроля перевозчиками, но изменений к лучшему не произошло - за пропуск перегруженного автомобиля платят инспекторам таксу - 1000 гривен ", - отметила Шаталова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Вы считаете, что я идиот?": Президент продолжает ссориться с чиновниками

Заместитель министра инфраструктуры Владимир Лавренюк заявил, что уже было 3 прошения об увольнении чиновника.

"К сожалению, недавно он был отстранен только на три месяца, пока шло очередное расследование", - сказал Лавренюк.

"Ну раз есть три прошения, то я сегодня же позвоню премьер-министру и очень его попрошу помочь в увольнении господина Ноняка", - заявил Зеленский.

Владимир Зеленский в командировке на Одессе 13 июля заставил написать заявление об увольнении и.о. председателя Государственной фискальной службы Александра Власова. Тот не выполнил договоренность об освобождении четырех голов таможен в Западных областях Украины, если те не освободятся сами.