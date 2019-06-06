Зеленский ответил на петицию о своей отставке

Президент Владимир Зеленский посоветовал почитать Конституцию. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский отреагировал на электронную петицию о своей отставке.

Ответ появилась на сайте главы государства.

Зеленский напомнил о Конституции.

"Итак, "полномочия президента Украины прекращаются досрочно в случае: отставки; неспособности выполнять свои полномочия по состоянию здоровья; смещения с поста в порядке импичмента; смерти". По объективным и, надеюсь, понятным вам причинам покинуть свой пост в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 я не могу", - написал он.

"Во-первых, я не могу пренебречь волей 73% избирателей, принявших участие в голосовании во втором туре выборов президента и которые поддержали мою кандидатуру.

Во-вторых, я, конечно, устаю (особенно в старом офисе с привидениями коммунизма в шкафах), но в целом неплохо себя чувствую. И планирую и в дальнейшем поддерживать хорошую физическую форму.

С другой стороны, хочу предложить вам требовать у народных депутатов скорейшего голосования за проект Закона "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)", который был подан мной в Верховную Раду 29 мая этого года.

Поддержка народными избранниками этого законопроекта, которым я начинаю борьбу за снятие неприкосновенности со всех должностных лиц и процесс жесткого очищения власти от старых коррумпированных политиков, позволит вам добиваться моей отставки законно, а главное - реальный способ", - добавил глава государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кучма вступился за Зеленского

Электронная петиция за отставку президента Владимира Зеленского набрала необходимые 25 тыс. голосов. Теперь ее должен рассмотреть глава государства. Петицию зарегистрировали 22 мая.