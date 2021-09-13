Зеленский отреагировал на блокирование судебной реформы

Зеленский назвал судебную реформу самой главной. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский не допустит блокировки судебной реформы. Об этом сообщил сайт президента в понедельник.

В Офисе президента в четверг, 16 сентября, состоится рабочая встреча с участием руководителей органов судейского управления, в частности председателя Совета судей, Верховного суда, представителей парламента, а также послов "Большой семерки".

На сегодняшнем заседании Совет судей не смог делегировать своих представителей в Совет по этике. Это вызывает беспокойство относительно прогресса судебной реформы из-за остановки важнейшей ее части - очищение судебной системы, заявили.

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"Я не допущу блокировку главной реформы страны, которую обещал украинцам и которую инициировал. Каждое незаконное действие, направленное на блокирование судебной реформы, получит немедленную оценку и отпор.

Я не позволю судьям, которые препятствуют реформе и очистке судебной системы, лишить украинцев права на справедливость . А судьи, которые хотят работать в прозрачной системе, должны иметь полную поддержку", - заявил Зеленский.

Президент поблагодарил международные организации, которые на прошлой неделе делегировали экспертов конкурсной комиссии, которая будет выбирать членов Высшей квалификационной комиссии судей и Совета по этике.

13 сентября 2021 года Совет судей заблокировал судебную реформу - запуск Совета по этике. 13 июля Верховная Рада приняла закон о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей. На следующий день приняла закон о порядке избрания на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов ВРП. Предусмотрено создание Совета по этике, который будет проверять членов и кандидатов в ВРП. Она должна состоять из трех представителей судей и трех международных экспертов. Президент подписал законы о реформировании ВККС и ВРП 3 августа.