Зеленский отреагировал на блокирование судебной реформы

 
Ексклюзивы
1/5
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
Просмотров: 630
Судебную реформу заблокировали. Ответственность на Зеленском - юрист
Судебную реформу заблокировали. Ответственность на Зеленском - юрист
Просмотров: 837
Епифаний освятил строительство храма под носом у Московского патриархата
Епифаний освятил строительство храма под носом у Московского патриархата
Просмотров: 2475
Страшная повень и драка в Верховной Раде - фото недели от Gazeta.ua
Страшная повень и драка в Верховной Раде - фото недели от Gazeta.ua
Просмотров: 1053
Ко дню города в Виннице вышили 6-метровый герб: фото
Ко дню города в Виннице вышили 6-метровый герб: фото
Просмотров: 504
Судья Печерского райсуда погиб во время застолья
Судья Печерского райсуда погиб во время застолья
4 Просмотров: 5580
Полтысячи детей в Киеве упражнялись с оружием и в домедицинской помощи: фото
Полтысячи детей в Киеве упражнялись с оружием и в домедицинской помощи: фото
1 Просмотров: 1026
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
3 Просмотров: 3924
"Стрела попала в левую руку и прошла навылет" - что говорят о Таисии Петровой в школе, где она едва не убила учителей
"Стрела попала в левую руку и прошла навылет" - что говорят о Таисии Петровой в школе, где она едва не убила учителей
1 Просмотров: 1629
Порошенко нежно поздравил жену, Аваков, Гройсман и Яценюк собрались вместе – фотонеделя политиков
Порошенко нежно поздравил жену, Аваков, Гройсман и Яценюк собрались вместе – фотонеделя политиков
Просмотров: 3978
Фото
Все фото
5
7
19
3
3
Мужчину будут судить за надпись на заборе &quot;Зеля х*йло&quot;
Мужчину будут судить за надпись на заборе "Зеля х*йло"
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
Порошенко нежно поздравил жену, Аваков, Гройсман и Яценюк собрались вместе – фотонеделя политиков
Порошенко нежно поздравил жену, Аваков, Гройсман и Яценюк собрались вместе – фотонеделя политиков
Аваков селфился с Гройсманом и веселым Яценюком
Аваков селфился с Гройсманом и веселым Яценюком
В Раде власть назвали мафией - &quot;слуга народа&quot; ломал микрофон и устроил драку
В Раде власть назвали мафией - "слуга народа" ломал микрофон и устроил драку
Видео
Все видео
Председатель Бюро экономической безопасности в научной диссертации смотрит в сторону России - "Схемы"
Председатель Бюро экономической безопасности в научной диссертации смотрит в сторону России - "Схемы"
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
Меркель хочет сохранить транзит газа через Украину
Меркель хочет сохранить транзит газа через Украину
Журналист напомнил Зеленскому об обещанном одном сроке - тот начал его учить "профессионализму"
Журналист напомнил Зеленскому об обещанном одном сроке - тот начал его учить "профессионализму"
"Должен был сесть в тюрьму еще в 1990-х" - в Facebook гудят о Тищенко
"Должен был сесть в тюрьму еще в 1990-х" - в Facebook гудят о Тищенко
Интервью
1/5
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
10 Просмотров: 2034
"Житель города съедает до 95 килограммов картофеля в год" - експерт о новом урожае и ценах
"Житель города съедает до 95 килограммов картофеля в год" - експерт о новом урожае и ценах
Просмотров: 2934
Амбиции Ярославского, возможен возвращение Маркевича и бывших звезд: что нужно знать о возрожденном "Металлисте"
Амбиции Ярославского, возможен возвращение Маркевича и бывших звезд: что нужно знать о возрожденном "Металлисте"
Просмотров: 18648
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Просмотров: 2700
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 1494
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
13 сентября 2021
Просмотров: 27
Нехай заробляють
– Учитися тільки почали, а гроші вже вимагають, – говорить Марія. Цьогоріч її 7-річний Максим пішов у перший клас. Батьки ...
понедельник, 13 сентября 2021 16:00

Зеленский отреагировал на блокирование судебной реформы

  Комментировать
Зеленский отреагировал на блокирование судебной реформы
Зеленский назвал судебную реформу самой главной. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский не допустит блокировки судебной реформы. Об этом сообщил сайт президента в понедельник.

В Офисе президента в четверг, 16 сентября, состоится рабочая встреча с участием руководителей органов судейского управления, в частности председателя Совета судей, Верховного суда, представителей парламента, а также послов "Большой семерки".

На сегодняшнем заседании Совет судей не смог делегировать своих представителей в Совет по этике. Это вызывает беспокойство относительно прогресса судебной реформы из-за остановки важнейшей ее части - очищение судебной системы, заявили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Брату Вовка продлили арест

"Я не допущу блокировку главной реформы страны, которую обещал украинцам и которую инициировал. Каждое незаконное действие, направленное на блокирование судебной реформы, получит немедленную оценку и отпор.

Я не позволю судьям, которые препятствуют реформе и очистке судебной системы, лишить украинцев права на справедливость . А судьи, которые хотят работать в прозрачной системе, должны иметь полную поддержку", - заявил Зеленский.

Президент поблагодарил международные организации, которые на прошлой неделе делегировали экспертов конкурсной комиссии, которая будет выбирать членов Высшей квалификационной комиссии судей и Совета по этике.

13 сентября 2021 года Совет судей заблокировал судебную реформу - запуск Совета по этике.

13 июля Верховная Рада приняла закон о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей. На следующий день приняла закон о порядке избрания на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов ВРП.

Предусмотрено создание Совета по этике, который будет проверять членов и кандидатов в ВРП. Она должна состоять из трех представителей судей и трех международных экспертов.

Президент подписал законы о реформировании ВККС и ВРП 3 августа.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский отреагировал на блокирование судебной реформы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
сентября

Расстреляли повстанческого командира

Скульптуру Давида мастер делал три года

Погиб министр обороны, который хотел захватить власть в стране

Самое читаемое
Довоевался - подполковника РФ взорвали в грузовике
Довоевался - подполковника РФ взорвали в грузовике 1 Просмотров: 13428
Назвал президента &quot;дебилом&quot;: мужчина попал в колонию из-за анекдота о Лукашенко
Назвал президента "дебилом": мужчина попал в колонию из-за анекдота о Лукашенко Просмотров: 10368
Гороскоп на 13-19 сентября: для кого эта неделя станет наиболее денежной
Гороскоп на 13-19 сентября: для кого эта неделя станет наиболее денежной
 Просмотров: 9765
Мадонна шокировала откровенными кадрами
Мадонна шокировала откровенными кадрами
5
 Просмотров: 9198
Судья Печерского райсуда погиб во время застолья
Судья Печерского райсуда погиб во время застолья
 4 Просмотров: 5580
Политика
Председатель Бюро экономической безопасности в научной диссертации смотрит в сторону России - "Схемы"
Председатель Бюро экономической безопасности в научной диссертации смотрит в сторону России - "Схемы"
 Просмотров: 198
Правительство активизировало работу над ракетной программой
Правительство активизировало работу над ракетной программой
5
 Просмотров: 144
Гастроли Моргенштерна в Украине запрещены - СБУ
Гастроли Моргенштерна в Украине запрещены - СБУ Просмотров: 369
Отмена неприкосновенности: КС рассмотрит представление бывших "регионалов"
Отмена неприкосновенности: КС рассмотрит представление бывших "регионалов" Просмотров: 225
Судебную реформу заблокировали. Ответственность на Зеленском - эксперт
Судебную реформу заблокировали. Ответственность на Зеленском - эксперт
 Просмотров: 846
Больше всего комментируют
10
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
4
Судья Печерского райсуда погиб во время застолья
3
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
3
Мужчину будут судить за надпись на заборе "Зеля х*йло"
2
Зеленский еще не решил, полетит ли в США на заседание ООН
Голосов: 8246
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть