Зеленский определился с пресс-секретарем

Решение почти принято, сообщает СМИ. Фото: Reuters

На следующей неделе президент Владимир Зеленский назначит нового пресс-секретаря. Об этом сообщил "РБК-Украина" со ссылкой на источник в Офисе президента.

В начале недели собеседники рассказали, что был шорт-лист кандидатов. Их ждало личное собеседование с Зеленским. По состоянию на обед пятницы, 4 июня, решение почти принято.

"Президент практически выбрал. На следующей неделе будет указ", - рассказал источник в ОП.

Имя нового пресс-секретаря Зеленского в Офисе пока не называют.

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30 апреля СМИ сообщили, что Юлия Мендель уходит с поста пресс-секретаря президента. Это подтвердили и в Офисе президента. Президент Зеленский назначил Мендель пресс-секретарем в июне 2019 года. На должность пресс-секретаря президента были 12-15 претендентов, сообщал советник руководителя ОП Михаил Подоляк.